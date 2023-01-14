通關後覓新商機　推動考試旅遊　DSE促進文化產業鏈｜June Leung

上次提醒中小企朋友通關之後要作好準備，果然踏入新一年已經在尖沙咀、旺角、銅鑼灣一帶都是說普通話的遊客；雖然數量與2019年、新冠肺炎疫情前不可比，但正因如此才可以給零售業及飲食業的朋友逐步復甦的曙光。畢竟閒置了這麼久的運作，流失了的人員都不是一時三刻所有能全面復常，一步步來也是好的。



然而，過去把香港當作首選購物、消閒、品嚐環球美食等旅遊勝地的遊客，今時今日是否已經「變心」？這點尚待觀察；但香港極需要更積極開拓其他產業，而不是一味期望疫情、通關或與世界再度接軌之後，一切就可以自動回復至昔日繁華。涼了的茶，需要加入新茶葉才可以冲出味道來，否則縱使加入再多的開水，也會淡而無味。

例如筆者多番強調，香港的DSE考試必須要走出去、迎入來，才可以令其國際認受性不至於因為愈來愈少人考而受影響；而且現時亦是拓展「考試旅遊」的大好時機。DSE有著先天的雙語優勢，世界唯一，加上過去三年在疫情影響下，仍能大致正常開考，並沒有因為如期考試而引起大規模疫情爆發，這亦向世界展示了香港考評局的應急能力及執行力。

香港辦SAT、普通教育文憑（「GCE」），以及Cambridge系列等國際考試已經非常成熟，本土自家製的DSE應該要更積極向外推廣。DSE與其他國內及海外考試的兼容性很強，現行入境條例容許持旅遊簽証者在香港考各式各樣的考試，年青遊客來港則可以一次過應考不同考試，帶來的不單是學生的友好同輩，還可以是老師、家長或監護人。若以此模式運行海外考生逗留的時間不但長，連帶交流與消費模式也是別開新面，與之前的商賈、「大媽」、水貨客、商務客帶動外的新經濟鏈，其中為文化商店、共享學習空間、藝廊、畫廊、書齋、特色咖啡店、茶寮等店舖，以及本地歷史、地理、建築物等深度旅遊團所帶來的商機，可能比之前的藥房、超市、名店更能帶出新一代的香港特色吧！

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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