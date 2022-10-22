經濟差要提防　這4類人或較易受騙｜June Leung

經濟差，筆者身邊朋友不斷遇上騙局，很多身經百戰的生意人曉得靜靜遠離；有些中伏後大呼倒霉；但更多的是有苦自知，除了身邊密友，幾乎沒有人知道他受騙。全因被騙是一件「瘀事」，張揚出來自己也沒臉，於是大多數「老千」可以一次又一次「撈油水」；在一個圈子的聲名壞了，便跳進另外一個圈混下去。

眾所周知寂寞、同情心泛濫，以及貪婪的人都有較易成為被騙對象，但高級騙局的受害人卻超乎你想像，以下4類人便相當吸引老千：

（一）有知名度的人：

資本市場波雲詭譎，甚或涉及以億元計的重大利益。搭好一個「靚棚」必須要有人在前台唱戲，因此有知名度的人恰恰就可擔此「重任」。曾經歷短暫高峰，受過前呼後擁的人最難忍受人氣下滑的失落感。高級騙子最喜歡找這些人為自己站台，一來看準他們未必有豐富的營商經驗；二來即使將來「爆煲」，受害人率先找的當然是知名度高的那一位；三來，受過人追捧的人往往有點自戀，也有點自大，不肯輕易認錯，明眼人都見到此路不通了，他卻只聽到歡呼聲，往往身處險境而不自知。這些人到最終騙局被揭穿時，仍然堅信自己沒有受騙。所謂「老千計狀元才」，成功的老千肯定可以找到狀元給他站台。

（二）富二代：

曾經有一位大名鼎鼎的前輩對自己的獨生子說：「你甚麼都可以做，反正財產十世也花不完，但就是不許做生意。」他知道兒子自幼錦衣玉食，飯來張口、衣來伸手，身邊酒肉朋友一大班，日子也過得愜意，加上今時今日又有家族基金等種種工具，只要沒有「我不想別人覺得我靠父蔭」情意結，以及「志大才疏」心病，實在可以破「富不過三代」的魔咒。可惜，衣食足之後還想幹點大事的人實在太多，身邊日日有「呃飲呃食」的朋友其實已經很不錯，起碼有伴；最不幸是遇上天天把你捧上天，貌似足智多謀的「朋友」，天天找你談生意，這才要提高警覺。

（三）在疫情下心急想轉型的人：

新冠肺炎疫情下百業蕭條，死守一門生意當然是坐以待斃，但太心急轉型，也就是最容易墮入圈套的人。儘管認為所有走近的人都是賊、寸步不行並不是辦法，惟太巨額投資風險高的陌生行業亦容易受騙。

（四）太信任法律文件及專業人士的人：

以為找專業團隊，簽妥密不透風的合約可保萬全嗎？錯了，別看太多電視劇，法庭不是可分青紅皂白的地方，走法律序程也相當昂貴，同時法律文件有很多不同的演繹方法，可見只要有足夠的「誘惑」，合約隨時可以「踢」。有多少人視「打官司」為日常，不介意告人也不介意被告；不介意惹官非，也想拖人入官非。合約是給守約的人看的；在老千手上，合約只「約人」，而不「約己」。經常說「這樣做絕對合法」的人，必須要提防。

大部分老千均不會認為自己是老千；老千的「工具」更加不知道自己是工具；被千的人也很難相信自己會被千。

經濟差，大家記緊把自己的銀包守穩，也必須要珍惜羽毛。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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