改寫課室隱形人一生　現代華安為學生點燃心火｜June Leung

記得以前上中學時，課室裏總有幾個「隱形人」嗎？尖子有老師提攜照顧；頑皮學生有訓導主任「招呼」；「特別」的同學又有社工跟進，倒是一班𥚃總有幾位「寂寂無名」、似有還無，無論畢業前，抑或是畢業後，莫說是老師，即便是同班幾年的同學也未必記得的「隱形人」。



他們真的注定一生都是路人甲嗎？現在幾多成功的企業家，社會上頂尖的1%，當初在中學時期也只是個課室內的「隱形人」，但只要遇上一個伯樂、為他們點燃起一團火，就可以烈烈熊熊的亮起來！



以前講機遇，看看你幾時才遇上；今時今日機遇可以打造。筆者幾個月前認識了一班「90後」，他們也曾是課室隱形人，平平無奇，也胸無大志。不過，在創辦人帶領下，歷經十年實戰，當中有新血、也有流失，漸次聚合成為牢固的團隊，直至今年年初才整合好資源並梳理好人事，正式成立新公司，卻可在短短幾個月內達至收支平衡，更錄得盈利，成為初創奇葩！

這群年青人平均年齡不到30歲，他們的營運方式創新，筆者會形容為現代版華安、秋香，專責陪太子讀書；而香港目前也沒有類似的營運模式。

在過去他們的工作案例中，有學生本來是公開試的「失敗者」，但在他們的輔導下，不但可以完大學夢，也成功創業並得到國際投資者的青睞。另亦有學生變成他們團隊中的一員，不足30歲已經成功置業上車。

在電影《唐伯虎點秋香》中，為突顯才子佳人的韻事，華文、華武兩兄弟被「處理」為低能兒。(《唐伯虎點秋香》影片截圖)

在電影《唐伯虎點秋香》中，為突顯才子佳人的韻事，華文、華武兩兄弟被「處理」為低能兒；情況就似在疫情洗禮下的年輕人，往往給人不思進取，又缺乏處世智慧的新生代 。其實只要有師傅指點，他們的潛能便可以發揮，心火可以給燃亮起來。

事實上，以偶像名師為主軸的大型補習模式，早在新冠肺炎疫情爆發前，已開始走下坡，加上疫情之下，經歷長時間停課，學生被逼上網課，這類舊有的單一名師制度勢必要有額外的個人服務配合，否則這個下坡路會變得更陡峭。

這有別於上世紀大戶人家的上門家教，因為這些新世代伴讀書童並非教書人，而是伴着學生一齊學習「做人」的過來人，當中被動又內向的學生更需要貼身的「私人教練」。

在這類mentorship scheme（師友計劃）中，學生仍然受教於才華洋溢的名師，同時伴以耳提面命的師傅，學生可以接受貼身而又專業的的升學及人生規劃服務。簡單來說，就是一個開竅的過程。大型補習服務群眾，師傅則培育學生找到自己的方向、專長，而最重要的是不會視他們為「隱形人」。

大型補習服務群眾，師傅則培育學生找到自己的方向、專長，而最重要的是不會視他們為「隱形人」。（盧翊銘攝）

在香港的mentorship scheme現時多數都是作慈善活動，照顧的對象為弱勢社群的孩子，導師也只是業餘義務性質。如果孩子生於中產家庭，父母有相當的經濟能力，但沒有時間心力去擔當「師傅」的角色，又沒有可以交托的親戚、朋友，抑或相關的人脈網絡，這些學生可能只可默默地等緣份，或者自覺一世都會是沉默的「路人甲」。

反觀西方國家，相關的收費mentorship scheme早已各適其適地發展，營運中AI 配對平台亦數之不盡。

值得一提的是，這些導師與 life coach（人生教練）定位又不一樣，前者甚有地道特色，例如學生想創業，導師團隊干脆出錢出力為他們搞創業比賽，遇上好的點子甚至會一齊參與，細細地夾一份，實行共同進退。另一方面他們也不是單對單的坐定定、接受心理輔導，有時會一齊打邊爐，有時又搞公開表演。當中曾經有學生表示「我返學咁多年，從來未想像過有一日我會夠膽上台做話劇！」

這班現代華安、秋香，令香港私營教育服務多添一團火，如果再加以系統化的管理與訓練，團隊定必更茁莊成長。希望從事青少年工作的有心人，除了投身主流教育體系當教職人員，或到補習學校當名師，還可以選擇做「升學教練」，不限於課室之內，實行走出框框、開闢新路，實行以生命影響生命。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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