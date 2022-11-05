人手短缺　牧師也洗廁所　一招助解困｜JUNE LEUNG

近日商會聚會，席上話題除了談及疫情之下如何突破生意低潮期，便離不開人手短缺、人才流失等話題。移民潮席捲每個行業與階層，甚至連教會也難倖免，更有牧師話「連廁所都要洗埋」。與此同時，有一撮人才卻被投閑置散、仍未被發掘，失業率長期高企，而這個「智庫」就是傷健人士圈子。筆者在當中找到難得的合作夥伴，因此積極向身邊朋友推介公諸同好。

香港有8%為傷健人士，即是約佔48萬人，相關群體失業率較健全人士高近一倍。不要以為聘用他們或與他們合作就是施恩，誰向誰施恩，還看誰有善用才華與把握機遇的智慧。筆者上星期在某個場合與多位傷健人士見面詳談，得到以下4個啟示：

1. 傷健人士之間有種特別的凝聚力

有一間從事平面設計的初創公司，創辦人是一位聽障人士，她旗下的員工包括自閉症以及不同程度障礙的人士，但正是如此，公司內沒有過多的外界紛擾，他們的團隊行動力特快，大部份時間只需要5分鐘便可以完成一張海報設計圖。在無聲的世界裡工作，免卻了很多客套、修飾語，同時省卻冗長的會議，直接上傳下達，作品很多時候也充滿驚喜。

2. 很多傷健人士對工作沒有不切實際的期望、不會過份偏執

雖然他們不至於每人都樂天知命，但均知道就業機會得來不易，因而特別腳踏實地，更明白追求70分就好，最重要先把工作做出來。

3. 傷健人士普遍肯試

會主動找工作的傷健人士，大多較易接受世界不完美的種種人與事，同時傾向於透過不同「嘗試」去深化對自己能力的理解。在他們的眼中，認輸等於沒有贏的機會，反而爭取勝利卻會形成一種習慣。

4. 部份傷健人士不是先天的缺憾，或許是曾經歷意外，並為人生帶來啟示

意外導致殘障這些切膚之痛可以為較嬌生慣養、粗心大意的一群人帶來許多啟示。許多人覺得身體健全是理所當然的事，對於保養身心健康或會掉以輕心。筆者認識一位傷健人士，起初只不過是皮膚乾燥破裂、出現傷口，卻因未有妥善處理，最後蔓延至需要截肢才可保命的地步。

只要身邊出現這麼一件真人真事，你會學會珍惜，才知道原來每一個健康的身體都是一個奇蹟。

《禮記·禮運》的大同篇中有這樣幾句： 「老有所養，幼有所教，貧有所依，難有所助，鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」你以為自己在「養」「廢疾者」嗎？結果可能就是他們提供「難有所助」。這年頭做生意難，大家都希望「有所助」，得助者得天下。



【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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