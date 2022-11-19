4學位課程列先導計劃　港有條件成應用職業教育楷模｜June Leung

很多人知道內地推教育「雙減」，但很少人知道所謂雙減究竟「減」的是什麼，有些甚至會過分解讀為一切與教育有關的商業行為都在被禁之列。不過，如果細看國家的教育政策，除了「減」以外，其實更多是想「加」，包括: 加強企教融合、加強社會多元化出路、加強社會對職業教育的認可度、加強職業教育促進的社會向上流動；應用科目也可以由中學、大學一直讀下去，升碩、升博等。可是，在華人社會那種「萬般皆下品，唯有讀書高」的固有思想影響下，相信內地在短期內未必可以馬上達成社會共識，而香港絕對有條件可以成為應用職業教育的成功模楷。



日德等國均有推動職業專才教育

事實上，日本、新加坡、德國、荷蘭等國家都以先進的職業專才教育見稱，如：在日本一位出色的懷石料理師傅的收入、受尊敬程度與社會地位，絕不比一位大學教授為低。至於德國，他們採取「雙元制」，即由高中開始，學生如選入職業專科，學校將會承擔30%教育任務，另外70%在職培訓則由企業承擔；學生18歲左右已經可以有可觀收入，而勞動市場亦因此多了生力軍。

反觀香港，自從2018年成立推廣職業專才教育專員小組，多年來「只聞樓梯響」，未見有實質的突破，直至近這幾個月來漸露曙光。「行行出狀元」，這句老掉了牙的口號，有希望在香港落實。

去年中教育局公佈，4個自資院校的學位課程獲選應用學位課程先導計劃。本來大家對這些計劃已經聽煩聽厭，但隨着細節資料，一步一步公開，例如，應用學位課程畢業的學生，與其他學士學位課程的畢業生同樣會被列為資歷架構中第5級，而政府亦承諾會以相同條件聘用合適的應用學位課程的畢業生。換言之，修整樹木的園藝師、照顧老人家的護理師都會有「學位」而不止是「高級文憑」。筆者收到小道消息，這些應用學位課程收生極具彈性，只要DSE的核心科目，即中、英、數、公（公民與社會發展，即以往的通識科）合共有10分便可以報讀。

其實在香港，電工、廚師，甚或洗碗工等職業收入比文職高已經是司空見慣的事，是次的「突破」是來自對勞動工作專業的尊重，與及在資歷架構上的認受。

公開大學在6月28公布改名都會大學後的新校徽。 (羅君豪攝）

冀工匠精神可推廣至各行各業

今次以這4個學位課程為先導，希望當局「以快打慢」，邊行邊試，不要琢磨到「完美」才大力推廣；香港企業需要應用型人才，是刻不容緩的事。整個國家的教育體系茲事體大，正好由香港先行先試，發揮一國兩制下本地獨特的優勢。另外，由自資院校開辦這些應用學位課程更能直接測試市場反應，成功與否由市場說了算。

以前我們謔稱茶樓伙記為「茶博士」，但願有一天工匠精神可以推廣至各行各業、各崗位，博士不一定要研究量子力學與宇宙觀，也可以是研究如何身體力行地把樹木打理得健康挺拔；把顧客照顧得無微不至；把老人家梳理得精神乾淨，讓他們有體面地走完人生最後一程。這些工作做得專業，似乎更能直接提升人類的生活質素。

「勞心者役人，勞力者役於人」這調調兒，應該改為「勞心勞力者，就是人上人」。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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