長假期北水停灌溉　成交縮數據不可信　投資者勿輕舉妄動｜許繹彬

轉眼間，已踏入虎年的最後幾個交易日，回顧今年，用「苦年」來形容股市，一眾投資者應不會反對，在此希望港股兔年能夠做到「虎盡甘來、兔氣揚眉」。

港股本周感覺偏軟，原因是農曆長假期將至，但假前淡靜的主因，是國內將會放長達接近兩周的長假，因而令一向撐起港股的北水，亦會由今日（19日）起至29日暫停灌溉；「制水」無疑會令港股成交進一步萎縮，再有機會回落至千億邊緣或以下；加上，此農曆新年長假，只有香港及國內會有較長的假期，而一向對港股影響深遠的美股依然正常運作，故此投資者對此景象產生不安或有點戒心，亦是理所當然。

香港及國內在「復常」後，相信不少投資者會舉足外遊，從而令港股成交在長假前後進一步萎縮，亦屬情有可原，故此未來在低成交下，可能又會作出興波作浪，或呈現單邊走向，由於在低成交下，數據未能可信，故建議投資者見機而行，勿輕舉妄動。

冀中石油為投資者帶來壓歲錢

一直呈強的美元，近期有顯著回落，而此回軟亦令一眾商品有重生之感，特別是油價在不經不覺下，重返80美元以上，而反映油價變化的中海油（0883）因此而水漲船高，股價呈現強勢，筆者建議，投資者可留意走勢仍然較為含蓄的中國石油（0857），希望能為投資者帶來壓歲錢。

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