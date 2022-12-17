港股市場明年展望　四大投資主題值得關注｜伍禮賢

上期同讀者分享，2023年港股有機會上試23000點的水平，而這個水平所對應的估值，約回到過去5年的平均市盈率附近。在這個條件下，明年投資者在板塊方面的部署可以重點留意兩大方向，一個是在外圍息率上行速度放緩之下，將會對部分行業在估值計算方面帶來復甦，第二個方面是內地優化防控措施對經濟活動帶來的提升，部分行業受惠將更加直接。在這兩大重點主線之下，2023年，投資者不妨重點留意航空股、內需股、科技股及收息股等四大投資主題。



首先航空股方面，現時無論是內地或香港，都放寬入境限制，同時兩地亦取消了取消航班熔斷機制。我們知道國泰航空在香港的航空客運市場佔近一半份額，數據具較大代表性。而自從香港政府在今年7月初公佈取消航班熔斷機制，比內地政策約早四個月。而回顧國泰航空6至11月份的日均載客人次，分別為5,000、7,000、8,000、8,800、13,000及17,600，呈穩步上升趨勢。另一方面，截至11月份，國泰整體客運運力為疫情前水平的 27%。而國泰則預期，2023年底的客運運力將達疫情前約70%水平，而目標是2024年底恢復至疫情前水平。也就說，明年航空業的復甦空間最大。預期內地取消熔斷後，亦將有相近的情況出現。

而內需股方面，過去一直都強調，在內地疫情相對比較重要的時期，內地一定會加強內地的部署去穩定經濟大局，而當疫情一旦趨於平穩的時候，內地將會再度聚焦內需的刺激，促進內循環經濟的局面。例如在近段時間，內地持續放寬防疫措施的同時，亦配合很多不同刺激內需的政策。就在早日，中共中央、國務院便印發《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》，裡面指出「充分調動市場資源要素、激發社會投資潛能、提升消費質量」等。同時，經歷了過去一年內需股較為明顯的調整後，部分的內需龍頭企業，已經重新出現長線入市的時機。

大型科技股屬非常吸引

至於科技股方面，若以恒生科技指數為例，自2021年高位開始計起，到今年最低位，指數已經累計跌近75%。隨著近兩個季度，大型科技股份業績普遍都表現理想，相信在息率上升、行業監管等一些非日常經營因素逐步有改善趨勢之下，再加上近日中概股審計迎來利好消息的情況之下，2023年市場對科技股的投資焦點，將會重新聚焦基本面，即是業績的因素。而如果純粹從業績因素去衡量科技股的價值，目前大型科技股仍是屬於非常吸引的水平。

最後一個就是收息股。收息股的特點是業務穩健、業績平穩、股息吸引，這些市場均已有一定的了解。但是2023年，對於收息股將額外具有一個特殊的因素。因此經歷了2022年環球央行利率的快速抽升之後，現時市場對收息股的息率要求變得非常苛刻，以前4至5厘已經屬於高息，而現在沒有6至7厘可能也算不上高息。在明年加息步伐放緩，債息有望回落之下，收息股就算業績基本面不變，都有息率向下的空間，也即是股價有上行的潛力空間。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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