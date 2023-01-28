港股兔年首周紅盤高收　料三大板塊可鴻運當頭｜伍禮賢

本周為兔年首個交易周，港股延續長假前強勢，並創近11個月高位。港股兔年高開一方面受到外圍市況升勢帶動下，另外春節假期期間，內地部分行業的營運數據表現強勁，亦為市場對未來經濟復甦進一步注入強心針，利好大市氣氛。當中，三大行業的數據反映其復甦勢頭強勁，未來可作進一步關注。



第一個板塊為濠賭股。作為通關其中一個重點受惠板塊，濠賭股前段時間股價已累計不錯的升幅。而在春節前，澳門預期春節期間平均旅客人數為4.7萬人，而實際在年初一至年初四，入境澳門人數分別為5萬、7.2萬、9萬及7.3萬人次，其中來自內地及香港的旅客數目均錄得大倍數增長。反映過去一年，在疫情的情緒困擾之下，累積在居民的報復式消費動力較原來預計更具動力。同時，從本輪春節澳門酒店入住率及酒店價格水平，反映澳門旅遊業出現價量齊升的局面。

第二個板塊為影視股。在年初一至年初四期間，內地新春檔期電影票房收入連續四日錄得超過10億元人民幣，總體累計超過50億元人民幣。可知2022年新春期間（年初一至年初七），內地總體電影票房收入才60億元人民幣，今年大幅超越去年成為大概率事件。內地春節電影票房收入的歷史記錄為2021年，當時約為78億元人民幣。而現時內地部分券商預期，今年春節的總票房收入有機會達到80至90億元人民幣，有望創出歷史新高。這也反映出內地居民在出行娛樂方面，具較大的反彈需求。不過影視股始終受節假日等季節性因素影響較大，投資者作周期性部署較為合適。

農曆新年假期首數日出遊數字已超疫前水平

第三個板塊為旅遊概念股。根據內地媒體統計，春節期間頭幾天的出遊數字，已經超越2019疫情前水平，包括機票、酒店、旅遊景區等票務情況均較2022年同期出現大幅增長的情況。預期經過春節假期的沉澱之後，今年往後的時間，內地居民出行旅遊的潛力仍陸續有待釋放。

另一方面，前期港股由低位回升，較大因素是憧憬復常後的經濟復甦，而以上所提板塊正正是復常概念的重要受惠板塊。而這些板塊的數據表現，或有助延續對內地經濟反彈的預期，進而利好後市走勢。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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