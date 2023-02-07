財政預算案2023｜德勤料下年度政府再錄盈餘　籲派5000元消費券

德勤今日（7日）發佈2023/24財政預算案預測及建議，估計2022/23年度赤字為1,257億元，2023/24年度盈餘為523億元。對於2023/24年度財政預算案，該行建議，政府為香港永久居民首置提供印花稅扣除，以及向每名合資格人士派發5,000元消費券。



德勤表示，2023/24年度能獲由赤字轉盈主因是估計政府賣地收入、利得稅和薪俸稅收入、印花稅、綠債收入均增加，以及估計政府開支減少。

針對2023/24年度財政預算案，德勤建議，寬減2022/23年度百分之一百薪俸稅及個人入息課稅，上限為2萬元；居所貸款利息最高扣除額增至每年15萬元，加幅約為50%，年期維持為二十個課稅年度；為香港永久居民首置提供一次性印花稅扣除，以20萬元為上限；另外，向合資格人士派發5,000元消費券。

德勤中國稅務合夥人尹佩儀認為，首置寬減印花稅並非減低政府收入，而是令更多市民「上車」；又指出為提升市民的消費意欲，加快香港經濟復蘇，才建議政府派消費券5,000元，金額並非太大，形容為「睇餸食飯」。

籲回調股票印花說

此外，為維護香港作為國際金融中心和資產管理中心的地位，德勤建議，﻿對基金和單一家族辦公室就屬於「合資格資產」的債權投資獲得的利息收入提供香港利得稅豁免，以及允許使用 Fund of One 結構的養老基金和捐贈基金有資格獲得統一基金豁免制度下的稅務豁免。

德勤又呼籲，政府向成立於香港的基會管理公司及單一家族辦公室，在符合某些條件下，提供稅務優惠，如利得稅稅率減半至8.25%；以及回調股票印花稅至0.1%，以吸引更多在海外上市的公司來港作第二上市。