財政預算案｜安永：政府財赤或高達1350億　不建議派消費券

安永估計，政府於2022-23財政年度將錄得1,350億元赤字，遠高於政府去年2月預計的563億元，同時本港於今年3月底的財政儲備將降至8,221億元，相等於大約12個月的政府開支。



赤字急升的原因，主要因為土地收入預計會較原先估計的1,200億元，大幅減少486億元至714億元；同時樓市及股市交投轉弱，印花稅收入由預先估計的1,130億元，減少280億元至850億元，以及利得稅及薪俸說亦會減少逾100億元，至2,306億元。

建議寬減100%薪俸稅

由於經濟仍未恢復，安永建議政府推出多項短期紓困措施，包括寬減2022/23年度100%的薪俸稅及個人入息課稅，上限為10,000元，但不適用於按15%標准稅率徵收薪俸稅的納稅人；寬免2023/24年度四季的佳宅物業差餉，每季每戶1,000元為上限（僅限於個人的一個住宅物業）；為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1,000元電費補貼，以及額外發放半個月各種社會保障。

企業方面，寛減2022/23年度100%的利得稅，上限為10,000元（只適用於年度應評稅利潤低於200萬港元的納稅人）；寬免2023-24年度四季的非佳宅物業差餉，以每季每戶2,000港元為上限；寬免2023/24年度商業登記費，及延續各項政府收費凍結或減免措施。

可全數豁免電動車的首次登記稅

安永亦建議為合資格綠色債券的成本及年度合規合資格開支提供200%的稅務扣滅，擴闊合資格債務票據至所有合資格綠色債券。另外，建議全數豁免電動車的首次登記稅，及進一步提高汽車含鉛汽油稅率。

不建議派發消費券

由於勞動力下跌，建議政府向60歲或以上人士提供較高的薪俸稅及個人入息課稅基本免稅額；向50歲以上的人每兩年進行一次健康檢查所產生的醫療費用提供稅務扣減，並向聘請60歲以上人士、月薪不多於2萬元的企業發放相當於員工月薪2%至5%的免課稅現金補貼。

為增加畢業生留港的誘因，安永建議政府為留港工作滿兩年的合資格畢業生，提供往後三個課稅年度的大學學費稅務扣滅。

安永金融服務香港稅務主管何耀波表示，由於中港兩地已經通關，失業率及就業不足率等關持續下跌，經濟逐步好轉，加上要平衡財政儲備水平及財赤等問題，建議政府推出以針對性的紓緩措施，因此不建議派發消費券。