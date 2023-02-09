財政預算案｜ACCA：政府應續派一萬元消費券　薪俸稅引入二級稅制

ACCA（特許公認會計師公會）香港分會表示，因應去年疫情對香港社會與經濟發展造成的影響，預計2022/23的財政赤字為1,560億元，財政儲備跌至約8,000億元，相當12個月的政府開支。



ACCA 香港分會稅務委員會聯席主席何家輝表示，今年是香港經濟復甦的關鍵時刻，面對通脹壓力與環球經濟不穩等多項因素，儘管推出稅務寬減措施會在短期內減少政府收入， ACCA 仍建議政府藏富於民，優化稅制，減輕納稅人負擔等，增加香港長遠國際競爭優勢。

派發一萬元電子消費券

因此建議政府今年再向每名合資格的18歲以上香港永久性居民及新來港人士派發1萬元電子消費券，可考慮將消費券金額直接存人60歲或以上長者與合資格殘疾人士的銀行戶口，以便利相關人士，涉及約660億元開支。

参考往年經驗，消費券計劃對經濟的提振作用相當於本地生產總值1.2個百分點。他指，比起全民派錢，措施可鼓勵公衆在本地消費，加速香港經濟恢復動力。

另外，亦建議政府引入薪俸稅二級制標準稅率，將首200萬元的應課稅入息實額的稅率下調至7.5%，200萬元以後的應課稅入息實額則以15%計算。

ACCA表示，因應去年疫情對香港社會與經濟發展造成的影響，預計2022/23的財政赤字為1,560億元。

ACCA香港分會稅務委員會聯席主席陳志偉亦指，為增強香港稅制的競爭力、降低企業合規成本及減少稅務爭議，ACCA建議政府進一步釐清出售股份如何被歸類為免稅的資本收益。

現時，香港並未有清晰定義區分資本收益與貿易收益，ACCA建議香港政府仿效其他稅務地區，以持有股份的年份區分兩者。另外，ACCA 建議政府定期檢討現行的稅務寬減制度，如家族辦公室制度、統一基金稅務豁免等，更提倡在適當時候將免稅範圍擴大到虛擬資產投資，確保市場能迅速適應數碼經濟。

陳志偉補充，政府應考慮向特定具戰略價值的行業提供稅務寬減，例如在首兩年免徵利得稅，並在隨後三年將稅率減半，吸引外資企業來港。

被問到為何在財赤高企時，繼續派發消費券及作稅制改革。何家輝認為，相關措施可吸引更多企業及高薪員工來港工作，反而有助政府增加稅收，及提升香港競爭力。