關於超買超賣應用　威廉指標有何優勢｜聶振邦

承接上回文末表示，今次與大家探討威廉指標（Williams %R，W%R）處於「超買區」和「超賣區」的應用，常見參數設置為14天，按-100%至0%的數值分佈，對於「超買區」和「超賣區」定位有兩種看法。對於進取者，介乎-20%至0%屬「超買區」；介乎-80%至-100%屬「超賣區」。至於謹慎者，「超買區」和「超賣區」範圍都會擴大，分別介乎 -30%至0%；以及-70%至-100%。或許部份讀者已留意上述「超買區」和「超賣區」範圍，有別於一般認知，為何觀察範圍較大屬於謹慎者而非進取者的判斷呢？

威廉指標超買區理解

大家應記得兩周前的發文表示投資有「進攻」和「防守」兩個層面之分，W%R較Fast STC適合謹慎投資者採用，使用者傾向看重投資的「防守」層面，對每一筆投資於進場前已做好離場心理準備。故此對於股價進入「超買區」的股份，投資者會提高警覺股價隨時轉入跌勢，按如此邏輯大家應能理解到底是將「超買區」的門檻設於-20%還是-30%傾向是謹慎者作風。再看「超賣區」，屬於考慮進場的範圍，謹慎者往往是謀定而後動，較進取者傾向遲出手進場，相對門檻設於-80%和-70%，表面看來-70%是較早觸發進場條件。

進超賣區不急於進場

然而，對於看重投資的「防守」層面，謹慎者不會見W%R數值進入「超賣區」便進場，卻是等待跨出「超賣區」才行動，這樣便是數值先觸及-80%，繼而才會是-70%。因此，有別於RSI、STC和KDJ指標，「超買區」和「超賣區」設置為標指範圍兩成或以下，屬於謹慎者作風；W%R的設置範圍會在三成。現用恒生指數作應用解說，參考2022年2月4至10日五個交易日，恒指於W%R（14）的數值為-27.028、-26.614、-43.150、-10.054和 -7.986，普遍數值處於-30或以上，就謹慎者而言自2月4日起恒指已進入「超買區」；而自2月9日起值處於-20或以上，進取者也確認恒指處於「超買區」。

威廉指標的離場進用

於2月4及9日恒指分別收報24573和24829點，可見當恒指跨越24500點，謹慎者便有離場心理準備，較進取者早約300點對後市有所戒心。再看2022年2月11至15日三個交易日，W%R（14）顯示為 -9.105、-31.251和-43.957，可見無論是謹慎者或進取者，隨著2月14日見-31.251跨出「超買區」，都應離場。當然，對於謹慎者，見2月4日進入「超買區」，在緊接交易日（2月7日）經已離場，當日開報24609點，相對2月15日開報24458點，前者離場位置較佳。不妨留意自2月22日起恒指失守24000點，緊接兩日後23000點亦告失守，最終跌至3月15日低見18235點才完結。

顯著跟隨W%R（14）的離場訊號行動，謹慎者和進取者均能避過由24000點跌至接近18000點超過5700點的虧損。另可留意於2022年2月22日至3月15日，均在-70以下，及至3月16日為-61.508，跨出「超賣區」，謹慎者才會進場。若以3月16日收報20087點計起，兩日後高見21646點，高出1,559點，效果令人鼓舞。雖然3月15及16日均升逾1,400點極為罕見，但至少可以證明對於離場或進場訊號，威廉指標均能發揮良好操作效果。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球資產管理金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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