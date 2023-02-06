威廉指標從防守層面出發　讓投資者考慮應否續持股｜聶振邦

上回與大家分享了逆向指標之一的威廉指標（Williams %R，W%R）的原理、公式，以及始創人拉里‧威廉斯（Larry Williams）的威水史，今日開始探討如何應用該指標；不過更貼切的描述，應是抱持怎樣心態來應用該指標。與我們已看了的強弱指數（Relative Strength Index，RSI）和隨機指標（KDJ）對於超買和超賣的觀察剛好相反，已探討的兩種指標是顯示數值越大，代表買方的交投越積極，越有可能出現超買的現象；反之當數值越小，代表賣方的交投越積極，越有可能出現超賣的現象。因此，傾向以數值為70%或80%開始至100%定義為超買區；30%或20%開始至0%定義為超賣區。

威廉指標之數值理解

至於W%R，顯示數值越少反而代表買方的交投越積極，越有可能出現超買的現象；反之當數值越大，代表賣方的交投越積極，越有可能出現超賣的現象。按此邏輯，傾向以數值為30%或20%開始至0%定義為超買區；70%或80%開始至100%定義為超賣區。上回以跟大家表示，W%R和未成熟隨機值（Raw Stochastic Value，RSV）相加等於100%，配合W%R這指標常見展示時刻度由下至上為-100%至 0%，所以當W%R和隨機快步指數（Fast STC）的K線參數同樣設置為14天，兩者顯示的線圖走勢會完全一樣。

指標背後的深層意義

值得考量的是從Fast STC的K線已能看到W%R，加上Fast STC設有D線，難道不是較W%R更具參考價值嗎？W%R在技術指標當中到底有何優勝之處呢？其實RSV與W%R的分別，在於對投資著眼點的不同。簡單來說，投資有兩大著眼點，就是圖利與保本，前者看重的是「進攻」；後者看重的是「防守」。RSV與W%R的公式於分母部分同為觀察期內的高位與低位相減（H14 – L14）；但分子就不同，RSV是期內的最新的收市位與低位相減 （C14 – L14），W%R則是期內的高位與最新的收市位相減（H14 – C14）。

以守為攻表現不落後

從RSV著眼於期內低位，意味著看重進場時機，當現價越接近低位，反映進場風險偏小，所以應把握時間及早進場，代表看重投資的「進攻」層面。至於W%R著眼於期內高位，則是在考量現在是否應離場。當現價越接近高位，短期回落的可性性越高，繼續持股的風險就越大，便應作好離場的心理準備，代表看重投資的「防守」層面，看見就指標背後理念出發，W%R較Fast STC適合謹慎投資者採用。而從上回看到始創人威廉斯的投資往績，便知他雖以保本作為投資的首要考慮，卻不代表以守為攻的策略，投資表現會落後於人，這或許顛覆了不少投資者的想法，以為不斷尋找和捕捉圖利機會，方能達致投資創富的目標。

因此當在Fast STC和W%R同樣看50%為中軸之時，當前者顯示高於50%時，投資者或許不以為然，耐心等候何時數值回落至50%以下，並希望進一步降至30%或20%以下的超賣區，捕捉進場時機。與此同時，後者則會顯示高於-50%，投資者開始有所戒心，留意何時數值升至-30%或-20%以上的超買區，做好隨時要離場的心理準備。W%R使用者的心態偏向是偶爾錯過圖利機會不會感到失望，有別於普遍投資者的想法；反倒在意所投資的股份到底現時風險有否在不斷加增，並已到達不應繼續持股的程度呢？

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球資產管理金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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