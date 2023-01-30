參考威廉指標　以評估是超買或是超賣｜聶振邦

繼相對強弱指數（Relative Strength Index，RSI）和隨機指標（KDJ）後，未來幾周與大家分享本系列於逆向指標的最後一個技術指標，就是威廉指標（Williams %R，W%R）。該指標由拉里‧威廉斯（Larry Williams）發明，當今美國著名的股票及商品期貨交易員、作家，並為政治家，曾在蒙大拿州兩次競選國會議員，但最終也是落選。雖於政壇失意，但在股市卻光芒四射，他在1987年於羅賓斯杯期貨交易冠軍賽奪得總冠軍，創下不足12個月將1萬美元增值至110萬美元的紀錄，回報率高達109倍。

輝煌戰績前早已成名

據悉賬戶曾一度逼近200萬美元，卻因其後數筆交易失利，令賬戶僅剩下75萬美元，較高峰期減少達62%。憑著謹慎行事的個性，逐步收復失地，最終結餘仍達110萬美元，錄得驚人回報率，至今未被刷新。不過在創下如此輝煌戰績前，早已在美國股壇成名，在1973年出版其著作《我如何赚得一百萬》（How I made one million dollars last year trading commodities），首度發佈「威廉指標」，用來評估股指或個股當時有否處於超買或超賣狀態，所以威廉指數又稱威廉超買超賣指數（Williams Overbought / Oversold Index）。

威廉斯眼中成功系統

威廉斯認為，一個成功的分析系統可以把握有潛力的股票及買賣股票的最佳時機；W%R主要用於分析市場短期買賣走勢，是測量超買/超賣的簡易指標，這個指標是一個振盪指標（technical analysis oscillator )，是根據股價的擺動點來量度是否處於超買或超賣的現象。W%R的計算主要是利用分析期內的最高價、最低價及分析期內最後交易日收市價，三者之間的關係展開。它衡量好淡雙方創出的峰值（期內高位），與分析期內最後交易日收市價之差距（Hn – Cn），以及與期內的股價波幅範圍（Hn – Ln）產生的比例，以提供當時股價走勢的反轉訊號，表達公式如下：

W%R = （Hn – Cn） / （Hn – Ln） x 100%

n: 觀察的交易日數（一般以14日為基準）

Cn: 第n日的收市價

Hn和Ln: 分別是過去n日內的最高價及最低價

對於心水清的讀者，應會察覺以上公式似曾相識，那就是隨機指標（KDJ）提出的未成熟隨機值（Raw Stochastic Value，RSV），公式如下：

RSV =（Cn – Ln） / （Hn – Ln） x 100%

威廉指標之公式探討

從W%R與RSV相加產生100%的結果，可見兩者有互補關係，皆因RSV以買方動力來衡量；W%R則以賣方動力來衡量，而兩者的擺動範圍同是介乎0%至100%。而W%R與RSV的差別在於對超買及超賣的解讀，對於RSV，數值越接近0%，表示分析期內的最新股價越接近期內低位，股價位置傾向屬「超賣」；反之當最新股價距離期內低位越遠，RSV越接近100%，股價位置傾向屬「超買」。W%R的解讀卻是相反，靠近0%屬「超買」；靠近100%則屬「超賣」。

至於論到分析的日數，市場上的提倡可謂五花八門，常見以7作倍數，所以除了上述一般以14日為基準，也會用上7日或28日為基準。表面看來，一周有7日，上述的7、14和28日按理解代表一、二及四周。但實際並非如此，例如若於W%R用到7日為基準，那是指7個交易日，便是超過一周；所以精準地對應一、二及四周，對照交易日數為5、10和20日。因此主流提倡的14日為基準，差不多是橫跨三周的15個交易日。事實上，嚴格地審視其他技術指數，在日數的選項上有同樣的問題，所以到底是用主流的概括選項，或以自設的精準選項，可按個人喜好作出取捨。

有關W%R的應用，下回再續。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球資產管理金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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