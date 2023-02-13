無視威廉指標預警　結果可以很唏噓｜聶振邦

今日繼續探討威廉指標（Williams %R, W%R）的應用，其中一種考慮是看指標是處於中軸之上或之下，衡量股價走勢能否延續。有不少設有W%R為技術指標選項的網站、平台或選股程式，刻度顯示多為-100%至0%，這意味著中軸就是-50%。前文已指出使用該指標應抱持的心態是先考慮能否保本，待確認可行後才部署入市，看重投資的「防守」層面。因此相對W%R處於-50%之上而可望有圖利機會，更在意當處於-50%之下，會密切留意股價變化。

看重保本方能保戰力

當見跌勢形成，便會果斷離場，就算賬面錄得虧損，只要認為可預見未來虧損擴大的風險偏高，仍是會決定離場。這正是不少投資者面對的心理障礙，不忍離場結算虧損，要面對投資戶口真的資金減少了的事實，於是選擇「逃避現實」而繼續持股，虧損擴大至投資戶口內的資金幾乎全然蒸發。即或最終黯然沽貨，卻白白浪費了可以回本的「戰力」。例如在虧損80%之時，將來投資要成功回本，必須以餘下僅有的資金，產生4倍的回報。不過若只是虧損20%，其後投資回報不少於25%，已能回報。

吉利汽車之案例研究

道理顯而易見，但要確保在投資時作出理性決定，則要長年的實戰操練才可望成事。以吉利汽車（0175）為例，於2021年11月16至23日，用上14天的W%R（W%R （14）） 作分析，均處於-50%的中軸之上。相對數值為-43.548、-29.032、-45.161、-44.000、-7.407和 -38.462。期內首五個交易日，W%R（14） 的數值反覆增加，於11月22日的 -7.407，更大於 -20%，顯然處於「超買區」。可見當時股價處於強勢。然而，於11月24日數值驟降-75，除了少於 -50%跌破中軸，更少於 -70%，對於謹慎投資者已視為進入處於「超賣區」。

進取者對超買區看法

即或是進取者，認為少於 -80%才算進入區間，實則在2021年11月26日錄得-96.296，只是多兩日時間確認而已。既已由-50%的中軸之上，變為處於其下，又由「超買區」轉入「超賣區」，根本毋須進一步觀望，當時就需要果斷離場。於11月16至23日收市價介乎26至27.1元，至於11月24和26日則分別收報25.35和24.70元，若跟27.1元比較，下跌6.46%和8.86%，少於一成可見損手程度輕微。

配合基本面分析穩妥

當W%R（14）的數值跌破中軸，為股價走勢由強轉弱的訊號，所以早前已持貨者於去年11月下旬就技術面而言沒有繼續持貨的理由。另就基本面來看，26至27.1元的市盈率 （TTM）為38.80至40.44倍，意味著要盛載股東應佔溢利增長率介乎38.80%至40.44%，當時股價才能視為處於合理水平。而吉利於2021上半年溢利增長率卻只有3.67%，遠低於需要有的合理增長率，同樣反映當時股價已在不合理地高的水平，需要有行動離場。

但對於已持貨的投資者，當時總會找到繼續持股的理由，參考2021年1月26日股價曾高見36.45元，與26至27.1元比較已低28.67%至25.65%，認為當時股價位置不算高。至於就基本面來看，2019和2020上半年溢利均見倒退，分別是39.89%和42.72%；於2021上半年卻見增長3.67%，可解讀為基本面在改善，值得持股等待業績進一步改善。結果如何有目共睹，自2021年11月23日至去年3月8日遇上接近三個半月的跌浪。

於3月8日收報11.22元，較25.35和24.7元累跌55.74%和54.57%；相對上述下跌6.46%和8.86%，證明在2021年11月下旬果斷離場才是精智之舉。值得留意從2021年11月24日至2022年3月12日，期內W%R（14）的最高值僅為-55.208（見於2022年2月17日），代表超過三個半月均處於中軸之下，事後反映就算是在2021年11月下旬市值超過2,700億港元的大型股份，當股價走勢轉弱，卻一味抱持基本面良好而值得持股的想法，只會換來令人唏噓損手的結果！

下回探討W%R處於「超買區」和「超賣區」的應用。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球資產管理金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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