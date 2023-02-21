滙豐去年稅前盈利合乎預期　末期息23美仙　擬派特息兼加碼回購

滙豐控股（0005）公布2022年全年業績，截至去年底止，滙控全年列帳基準稅前盈利錄得175億美元，末期息派0.23美元，另擬派特別息0.21美元。管理層在業績報告預告，計劃在2023年第⼀季起恢復派發季度股息，並考慮在現有股份回購計劃外進⾏額外的股份回購。



全年計，分析員預測滙控全年列帳基準稅前盈利175億美元，按年減少14億美元。經調整除稅前利潤增加34億美元，達240億美元。

末期息每股0.23美元，全年每股合共派息0.32美元，高於市場預期。另外，在完成出售加拿⼤銀⾏業務的前提下，董事會擬考慮派付每股0.21美元特別股息。

鑑於集團⽬前的回報趨勢，滙豐將2023及2024年的派息率定為50%，當中並無計及主要重⼤項⽬，並提前於2023年5⽉公布第⼀季業績時，考慮視乎適當的資⾦⽔平進⾏回購。滙豐亦擬⾃2023年第⼀季起恢復派發季度股息。

此外，集團預期將把尚餘的額外過剩資本分配⾄內部增⻑及投資機遇，同時可能在現有股份回購計劃外進⾏額外的股份回購。

整體⽽⾔，2022年滙豐再度經歷不俗的⼀年。集團的第⼀階段轉型已告完成，滙豐的國際網絡正以全球各地良好及基礎廣泛的盈利能⼒為基⽯，協助集團整體取得強勁的財務表現。我們有望於2023年提升回報，並已建立可締造更⼤價值的平台。鑒於集團回報提升，資本分派能⼒有所增加，我們亦將在完成出售加拿⼤滙豐後考慮派發特別股息。 滙豐控股2022年業績—⾏政總裁祈耀年

料今年淨利息收入達360億美元

年內，美國聯儲局持續大手加息，累計加息4.5厘。滙豐全年淨利息收入326.01億美元，按年增長 119%。集團預告，預期2023年的淨利息收入將⾄少達到360億美元。

年內，淨利息收益率達1.48%，高於市場預期中位數1.47%，按年增長0.28個百分點。

預期信貸損失方面，全年預期信貸損失為36億美元，高於分析員預測中位數31.46億美元。而2021年全年則有預期信貸損失撥回9.28億美元。

普通股權⼀級資本比率為14.2%，下跌1.6個百分點，主要原因包括新的監管規定導致0.8個百分點跌幅。