兩會｜鄭志剛倡河套設「數據特區」　風險可控下試驗跨境數據傳輸

全國政協委員、新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，香港在「一國兩制」的制度保障下，有能力在確保國家數據安全的大前提下，發揮先試先行的作用，成為國家與國際間進行跨境數字流通和貿易的平台，因此建設在河套建設「數據特區」，作为數據跨境流通的「試驗田」，同時亦可制定可供國際市場交易的數據清單，成立香港數據交易所。

他指出，「數據特區」可試行有序的跨境數據雙向流通，配合人工智能超算中心等數字基礎設施的建設，讓內地符合一定標準的數據流通至該特區內，但暫時不能流出區外，同時讓來自香港或全球的數據也流入該區，與來自內地的數據進行對接、交匯。

兩地經許可的企業、大學、智庫等單位可以進入特區，進行數據計算、分析、挖掘、轉換、應用等工作，開展面向世界的科技研發和商業應用；處理後的結果可帶走，但原始數據必須留在區內，通過上述安排，有助國家在風險可控的情況下，試驗跨境數據傳輸和互動。

至於「數據交易所」，他指為推動數據跨境合作、參與國際數據交易一直是國家的重點戰略，香港作為國際金融、貿易、法律仲裁中心，亦理應貢獻所長，建立一個面向世界的數據交易所，協助國家在保障數據安全的前提下開展數據貿易，建議國家有關部門與香港特區政府加緊合作，制定可供跨境交易的數據清單，以此作為推動數據跨境貿易的基礎。