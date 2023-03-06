兩會｜解放軍人大代表團：與美國相比　中國國防支出較低

中國今年國防開支預算將增加7.2%，達到1.55萬億元人民幣。十四屆全國人大一次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人譚克非今日（6日）表示，中國有限的國防支出完全是為了維護國家主權、安全、發展利益。



譚克非表示，增加的國防支出主要用於以下幾個方面：一是按照軍隊建設「十四五」規劃安排，全面加強練兵備戰，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。二是加快建設現代化後勤，實施國防科技和武器裝備重大工程，加速科技向戰鬥力轉化。三是鞏固拓展國防和軍隊改革成果，保障重要領域改革舉措和急需政策制度實施，提高軍事治理水平。四是與國家經濟社會發展水平相適應，持續改善部隊工作、訓練和生活保障條件。

譚克非說，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，積極參加聯合國軍費透明制度，從2008年起每年向聯合國提交上一財政年度軍事開支報告。與美國等軍事大國相比，中國的國防支出不論是佔國內生產總值（GDP）的比重、佔國家財政支出的比重，還是國民人均國防支出、軍人人均國防支出等都是比較低的。中國有限的國防支出完全是為了維護國家主權、安全、發展利益。