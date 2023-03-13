疫後復常業績搶先爆發　鷹普精密多重戰略榮景可延續｜聶振邦

環球經歷超過三年的新冠疫情，自2022下半年起已見不少先進國家的經濟表現邁向復常路徑，歐美的採購經理指數（PMI）漸見回到50的擴張水平，於今年3月1日內地公佈的2月份PMI，更處於52.6，自2012年5月公佈數字以來最高，相隔近十一年。數據反映環球製造業今年表現值得憧憬，而基本面良好的企業，早於去年已見交出亮麗業績，全球領先的高精密度、高複雜度及性能關鍵的鑄件和機加工零部件製造商鷹普精密 (1286）是其中之一，早於今年1月9日開市前已就2022全年業績發盈喜。

多項利好因素造就佳績

上周四（3月9日）集團管理層向公眾展示業績全貌。2022年，集團在航空、醫療、能源及多元化工業終端市場奮力進取，收入錄得稳健增長。年內，集團收入創新高達43.6億元 ，按年上升15.3%。股東應佔溢利5.82億元，大幅增長52%。佳績主要受益於航空、醫療及能源終端市場收入強勁增長53.6%，以及多元化工業終端市場的銷售收入增長24.5%，足夠抵消了乘用車終端市場收入下降，以及於規模經濟效應，及期內人民幣兌港元貶值因素。

前瞻戰略顯管理層睿智

股東應佔溢利於增速上除了是近五年最高，就實際金額而言亦創有記錄以來新高，全賴前瞻性的「全球化佈局」、「多元化終端」及「雙引擎增長」戰略。例如於去年11月墨西哥SLP園區中的第三間工廠（熔模鑄件工廠）便開始試業，連同2021年投產的精密機加工工廠及砂型鑄件工廠，園區成為集團全球產能中愈發重要的一環。餘下的航空零部件工廠和表面處理工廠亦正在建設和安裝機械設備，預計將於今年內正式啟動試生產和航空體系認證。

卓越韌性勝不明朗因素

至於上述的「多元化終端」，筆者認為是集團的獨特優勢，運用亞、歐、美三大洲的全球製造和營銷網絡，積極拓展航空領域及多元化工業终端，以卓越的韌性克服各種不明朗因素。面對去年俄烏戰事、歐美進入逾40年高通脹局面，以及大國之間的商貿激烈競爭等複雜政經環境，仍能締造期內佳績，「多元化終端」優勢發揮的果效毋庸置疑。「雙引擎增長」的戰略同樣值得留意，於不斷增強研發水平，務求產業質量的同時，集團也積極尋找合適的併購標的，例如於年內收購了丹佛斯江蘇的液壓擺線馬達業務，進一步拓展液壓零部件和系统業務。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球資產管理金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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