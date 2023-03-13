SVB｜傳有大量資金儲於矽谷銀行　SOHO中國潘石屹於微博否認

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）破產倒閉後，有傳去年9月已經辭去SOHO中國（00410）董事會主席的潘石屹，美團（03690）創辦人王興等均有大量資金無法從矽谷銀行取出。



潘石屹昨日（12日）於微博回應稱，指「我們從來沒有在矽谷銀行開過戶，從來沒有存過款」

不過值得留意的是，聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）發布聯合聲明，FDIC會全力100%保障矽谷銀行存戶存款，存戶將可星期一，即今日，取得資金，美國納稅人不會承受損失，意味所有存戶不會有損失。

潘石屹否認在矽谷銀行開過戶。（資料圖片）

曾被《彭博》公開「走資」5步曲

翻查資料，據《彭博》報道潘石屹夫婦在內地收緊房地產政策及市況轉弱時，已轉移大部分財產到美國紐約，更公開「走資」5步曲，及引述哈佛商學院教授Geoffrey Jones表示，他們的退出是「異常地優雅」（unusually elegant），雖然已轉移大部分財富，但兩人繼續從事慈善事業，與中國國家主席習近平提倡「共同富裕」的方向吻合，相信不太可能面臨報復。

詳細報道：SOHO中國創辦人潘石屹夫婦 據報內房寒冬前已「走資」到美國紐約