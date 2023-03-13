SVB｜傳有大量資金儲於矽谷銀行 SOHO中國潘石屹於微博否認
撰文：許世豪
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美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）破產倒閉後，有傳去年9月已經辭去SOHO中國（00410）董事會主席的潘石屹，美團（03690）創辦人王興等均有大量資金無法從矽谷銀行取出。
潘石屹昨日（12日）於微博回應稱，指「我們從來沒有在矽谷銀行開過戶，從來沒有存過款」
不過值得留意的是，聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）發布聯合聲明，FDIC會全力100%保障矽谷銀行存戶存款，存戶將可星期一，即今日，取得資金，美國納稅人不會承受損失，意味所有存戶不會有損失。
曾被《彭博》公開「走資」5步曲
翻查資料，據《彭博》報道潘石屹夫婦在內地收緊房地產政策及市況轉弱時，已轉移大部分財產到美國紐約，更公開「走資」5步曲，及引述哈佛商學院教授Geoffrey Jones表示，他們的退出是「異常地優雅」（unusually elegant），雖然已轉移大部分財富，但兩人繼續從事慈善事業，與中國國家主席習近平提倡「共同富裕」的方向吻合，相信不太可能面臨報復。
詳細報道：SOHO中國創辦人潘石屹夫婦 據報內房寒冬前已「走資」到美國紐約
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SVB矽谷銀行(硅谷銀行)的危機是如何導致？
原因很複雜，這跟美國聯儲局加息道指債券價格急跌有關，如果你想知道更多，請看簡單版懶人包。如果你想知道更多這間銀行賭輸美債的故事，請看這裡了解更多背景，會對你很有幫助。
矽谷銀行破產會導致第二次雷曼事件金融海嘯嗎？
傳奇對衝基金大佬Bill Ackman稱如果美國政府補積極營救，就會導致大災難。全美國3500名CEO聯署向政府求救。但是美國財長耶倫說：不打算提供大規模救助。這家銀行跟香港12間上市公司有業務往來，是否會發展成金融風暴，請留意看這裡的最快更新。