SVB｜美財政部及FDIC採取行動　確保儲戶資金安全

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）倒閉後，據《彭博》美國金融監管機構周日（12日）採取行動，以確保儲戶資金安全，並將新設立一項貸款計畫，以化解家庭和企業恐將逃離中小型銀行的擔憂。



美國財政部周日在與聯儲會和聯邦存款保險公司（FDIC）的聯合聲明中表示，儲戶「將從3月13日周一開始可以支取其所有資金，與解決矽谷銀行問題相關的任何損失都不會由納稅人承擔。」

財政部長耶倫稱，此舉將為「所有儲戶」提供保障，表明超過25萬美元FDIC保險門檻的賬戶也將得到幫助。

政府還表示，紐約州金融監管機構周日關閉了Signature銀行，周一起所有儲戶也可以支取賬戶資金。

聯儲局提供更優惠貸款條件

聯儲局另發布聲明稱，將新成立「面向銀行的貸款計劃」，比平常聯儲局提供的貸款條件更加優惠。

聯儲局稱，美國財政部將「從外匯穩定基金中動用至多250億美元」，為這項銀行貸款計畫托底，但聯儲會預計不會動用該項資金。

在新的貸款計劃下，抵押品將按照平價即每1美元100美分的價值評估，貸款期限最長一年。對於價值低於平價的證券，比如隨著聯儲局加息價值下降的美國國債，銀行可獲得比平常規模更大的貸款。

通常在聯儲局貼現窗口這項主要貸款計劃下，抵押品有一定折讓。 聯儲局表示，如今貼現窗口的隔夜貸款將與這項新銀行貸款計畫一樣享受相同抵押率。