SVB矽谷銀行倒閉Signature Bank也崩潰　拜登承諾追究責任

美國總統拜登（Joe Biden）3月12日表示，財長耶倫（Janet Yellen）及國家經濟委員會總監正與銀行業監管機構合作，解決美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）及Signature Bank（簽名銀行）問題，確保納稅人金錢不會處於風險之中。



拜登12日發聲明稱，美國人民和企業能抱有信心，他們需要時能取回存款。

他亦承諾要讓造成現時亂局出現的人承擔所有責任並致力加強對大型銀行監督及監管，以免再次陷入這樣的困境。

矽谷銀行倒閉引發金融恐慌

美國商業銀行矽谷銀行金融集團（Silicon Valley Bank Financial Group，簡稱SVB Financial）10日宣布因旗下銀行存款減少不得不虧本賣出資產，震驚整個金融界。矽谷銀行資產規模是2,090億美元。

美國金融監管部門其後宣布接管矽谷銀行。這是自2008年全球金融危機以來，當地最大宗銀行倒閉事件，也是美國史上第2大銀行倒閉事件。財政部長耶倫（Janet Yellen）說，目前正與銀行業監管機構密切合作，尋求應對矽谷銀行倒閉和保護存戶的策略，但並未考慮大規模救助行動（bailout）。

耶倫、聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）和聯邦存款保險公司（FDIC）主席格倫伯格（Martin Gruenberg）12日發表聯合聲明，稱在經過與總統拜登（Joe Biden）協商後，批准FDIC對SVB的干預決議，以阻止後者突然倒閉帶來更廣泛的金融影響。

簽名銀行也倒閉

美國監管機構13日宣布關閉Signature Bank，以資產規模計算的話，這是美國歷史上的第3大銀行破產案。

截至2022年底，簽名銀行資產規模為1,100億美元。