SVB矽谷銀行倒閉Signature Bank也崩潰 拜登承諾追究責任
美國總統拜登（Joe Biden）3月12日表示，財長耶倫（Janet Yellen）及國家經濟委員會總監正與銀行業監管機構合作，解決美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）及Signature Bank（簽名銀行）問題，確保納稅人金錢不會處於風險之中。
拜登12日發聲明稱，美國人民和企業能抱有信心，他們需要時能取回存款。
他亦承諾要讓造成現時亂局出現的人承擔所有責任並致力加強對大型銀行監督及監管，以免再次陷入這樣的困境。
矽谷銀行倒閉引發金融恐慌
美國商業銀行矽谷銀行金融集團（Silicon Valley Bank Financial Group，簡稱SVB Financial）10日宣布因旗下銀行存款減少不得不虧本賣出資產，震驚整個金融界。矽谷銀行資產規模是2,090億美元。
美國金融監管部門其後宣布接管矽谷銀行。這是自2008年全球金融危機以來，當地最大宗銀行倒閉事件，也是美國史上第2大銀行倒閉事件。財政部長耶倫（Janet Yellen）說，目前正與銀行業監管機構密切合作，尋求應對矽谷銀行倒閉和保護存戶的策略，但並未考慮大規模救助行動（bailout）。
耶倫、聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）和聯邦存款保險公司（FDIC）主席格倫伯格（Martin Gruenberg）12日發表聯合聲明，稱在經過與總統拜登（Joe Biden）協商後，批准FDIC對SVB的干預決議，以阻止後者突然倒閉帶來更廣泛的金融影響。
簽名銀行也倒閉
美國監管機構13日宣布關閉Signature Bank，以資產規模計算的話，這是美國歷史上的第3大銀行破產案。
截至2022年底，簽名銀行資產規模為1,100億美元。
SVB矽谷銀行(硅谷銀行)的危機是如何導致？
原因很複雜，這跟美國聯儲局加息道指債券價格急跌有關，如果你想知道更多，請看簡單版懶人包。如果你想知道更多這間銀行賭輸美債的故事，請看這裏了解更多背景，會對你很有幫助。
矽谷銀行破產會導致第二次雷曼事件金融海嘯嗎？
傳奇對衝基金大佬Bill Ackman稱如果美國政府補積極營救，就會導致大災難。全美國3500名CEO聯署向政府求救。但是美國財長耶倫說：不打算提供大規模救助。這家銀行跟香港12間上市公司有業務往來，是否會發展成金融風暴，請留意看這裏的最快更新。
美國矽谷銀行是什麼來頭？
美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）（SVB）是一家美國大型商業銀行，總部位於加利福尼亞州聖克拉拉。該行是矽谷本地存款最多的銀行。
矽谷銀行最近到底發生了什麼事？
矽谷銀行的母公司矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）在今年3月9日暴露巨額虧損，其後更增資失敗。3月10日，美國監管機構關閉矽谷銀行，並由美國聯邦存款保險公司接管銀行存款，成為美國金融史上第二大銀行倒閉事件。