SVB矽谷銀行倒閉｜IMF：正密切關對金融穩定潛在影響

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）倒閉後，國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）3月12日表示，正密切關注事件發展及對金融穩定的潛在影響。



矽谷銀行10日倒閉引發金融恐慌。國際貨幣基金組織表示密切關注，但稱有信心華府政策制定者正採取適當措施。

美國商業銀行矽谷銀行金融集團（Silicon Valley Bank Financial Group，簡稱SVB Financial）10日宣布因旗下銀行存款減少不得不虧本賣出資產，震驚整個金融界。

美國金融監管部門其後宣布接管矽谷銀行，這是自2008年全球金融危機以來，當地最大宗銀行倒閉事件。財政部長耶倫（Janet Yellen）說，目前正與銀行業監管機構密切合作，尋求應對矽谷銀行倒閉和保護存戶的策略，但並未考慮大規模救助行動（bailout）。

耶倫、聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）和聯邦存款保險公司（FDIC）主席格倫伯格（Martin Gruenberg）12日發表聯合聲明，稱在經過與總統拜登（Joe Biden）協商後，批准FDIC對SVB的干預決議，以阻止後者突然倒閉帶來更廣泛的金融影響。