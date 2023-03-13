SVB矽谷銀行倒閉｜IMF：正密切關對金融穩定潛在影響
美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）倒閉後，國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）3月12日表示，正密切關注事件發展及對金融穩定的潛在影響。
矽谷銀行10日倒閉引發金融恐慌。國際貨幣基金組織表示密切關注，但稱有信心華府政策制定者正採取適當措施。
美國商業銀行矽谷銀行金融集團（Silicon Valley Bank Financial Group，簡稱SVB Financial）10日宣布因旗下銀行存款減少不得不虧本賣出資產，震驚整個金融界。
美國金融監管部門其後宣布接管矽谷銀行，這是自2008年全球金融危機以來，當地最大宗銀行倒閉事件。財政部長耶倫（Janet Yellen）說，目前正與銀行業監管機構密切合作，尋求應對矽谷銀行倒閉和保護存戶的策略，但並未考慮大規模救助行動（bailout）。
耶倫、聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）和聯邦存款保險公司（FDIC）主席格倫伯格（Martin Gruenberg）12日發表聯合聲明，稱在經過與總統拜登（Joe Biden）協商後，批准FDIC對SVB的干預決議，以阻止後者突然倒閉帶來更廣泛的金融影響。
SVB矽谷銀行(硅谷銀行)的危機是如何導致？
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矽谷銀行破產會導致第二次雷曼事件金融海嘯嗎？
傳奇對衝基金大佬Bill Ackman稱如果美國政府補積極營救，就會導致大災難。全美國3500名CEO聯署向政府求救。但是美國財長耶倫說：不打算提供大規模救助。這家銀行跟香港12間上市公司有業務往來，是否會發展成金融風暴，請留意看這裏的最快更新。
美國矽谷銀行是什麼來頭？
美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）（SVB）是一家美國大型商業銀行，總部位於加利福尼亞州聖克拉拉。該行是矽谷本地存款最多的銀行。
矽谷銀行最近到底發生了什麼事？
矽谷銀行的母公司矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）在今年3月9日暴露巨額虧損，其後更增資失敗。3月10日，美國監管機構關閉矽谷銀行，並由美國聯邦存款保險公司接管銀行存款，成為美國金融史上第二大銀行倒閉事件。