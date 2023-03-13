SVB｜美國矽谷銀行倒閉　傳滙控有意競購英國分行

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）破產倒閉，據報滙控（0005）正研究是否競購矽谷銀行英國分行，成為潛在的競購者。

報道引述消息指，交易尚未確定，英倫銀行仍可能在未來幾小時內決定，將矽谷銀行英國分行納入破產程序；除滙控外，摩根大通亦在研究收購這家陷入困境的銀行。