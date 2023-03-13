SVB｜美國矽谷銀行倒閉 傳滙控有意競購英國分行
撰文：許世豪
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美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）破產倒閉，據報滙控（0005）正研究是否競購矽谷銀行英國分行，成為潛在的競購者。
報道引述消息指，交易尚未確定，英倫銀行仍可能在未來幾小時內決定，將矽谷銀行英國分行納入破產程序；除滙控外，摩根大通亦在研究收購這家陷入困境的銀行。
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SVB矽谷銀行(硅谷銀行)的危機是如何導致？
原因很複雜，這跟美國聯儲局加息道指債券價格急跌有關，如果你想知道更多，請看簡單版懶人包。如果你想知道更多這間銀行賭輸美債的故事，請看這裡了解更多背景，會對你很有幫助。
矽谷銀行破產會導致第二次雷曼事件金融海嘯嗎？
傳奇對衝基金大佬Bill Ackman稱如果美國政府補積極營救，就會導致大災難。全美國3500名CEO聯署向政府求救。但是美國財長耶倫說：不打算提供大規模救助。這家銀行跟香港12間上市公司有業務往來，是否會發展成金融風暴，請留意看這裡的最快更新。