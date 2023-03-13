SVB｜歐股市下挫　德國DAX指數曾跌逾500點　銀行股受壓瑞信瀉1成

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）及Signature Bank等美國銀行接連出事。雖然美國金融機構出手已有助穩定投資者情緒，但是歐洲投資者仍受到恐慌情緒主導。歐洲股市明顯下挫，多隻銀行股更首當期衝。



英﹑法﹑德三大主要股市均下跌，其中德國DAX指數曾跌逾500點，最新報15025點，跌402點，法國CAC指數最新報7037點，跌183點，英國富時指數跌175點，報7573點，西班牙IBEX 35指數跌334點，報8950點，意大利FTSE MIB指數跌1,107點，報26174點。瑞士SMI指數跌163點，報10601點。

銀行股亦紛紛下挫，德銀跌穿10歐元，報9.993歐元，跌6.33%，瑞信瀉10.2%，法巴跌5.66%，裕信跌6.8%，荷銀跌6.4%。

道指期貨轉跌

美國三大指數期貨聲勢亦收斂，其中道指期貨更轉跌，最新報31880點，跌29點，標普指數期貨升8點，納指期貨升76點。

投資者恐慌情緒升溫，將資金泊入債券市場避險。其中美國2年期國債孳息率跌29.5點子至4.2927厘，10年期國債孳息率跌13.7個基點至3.558厘。