SVB︱滙控購矽谷銀行英國分行 作價1英鎊 英倫銀行促成交易
撰文：黃捷
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滙豐銀行宣布，其附屬公司英國滙豐銀行﹙HSBC UK Bank﹚擬收購矽谷銀行﹙SVB﹚英國分行SVB UK，作價1英鎊。
SVB UK有形股本14億英鎊
滙豐指出，交易即時完成，收購會由現有資源作融資，而SVB UK母企的資產及負債將排除於今次交易。滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，收購行動會加強該行商業銀行經營能力，並提高該行服務創新企業的能力。
資料顯示，截至今年3月10日，SVB UK 擁有約55億英鎊貸款，同時擁有約67億英鎊存款；而截至去年12月31日，SVB UK 去年錄得8,800萬英鎊的稅前利潤，而該公司的有形股本料為14億英鎊。
英財相︰用戶存款將受保護
英國財相侯俊偉於社交平台表示，早上政府與英倫銀行促成了滙豐銀行收購英國矽谷銀行的交易。
他表示，用戶的存款將受到保護，而且不需要納稅人承擔。他又指，昨日已表示政府會照顧英國的科技行業，並通過緊急的行動去實現承諾。
SVB矽谷銀行(硅谷銀行)的危機是如何導致？
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矽谷銀行破產會導致第二次雷曼事件金融海嘯嗎？
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