SVB︱滙控購矽谷銀行英國分行　作價1英鎊　英倫銀行促成交易

滙豐銀行宣布，其附屬公司英國滙豐銀行﹙HSBC UK Bank﹚擬收購矽谷銀行﹙SVB﹚英國分行SVB UK，作價1英鎊。

SVB UK有形股本14億英鎊

滙豐指出，交易即時完成，收購會由現有資源作融資，而SVB UK母企的資產及負債將排除於今次交易。滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，收購行動會加強該行商業銀行經營能力，並提高該行服務創新企業的能力。

資料顯示，截至今年3月10日，SVB UK 擁有約55億英鎊貸款，同時擁有約67億英鎊存款；而截至去年12月31日，SVB UK 去年錄得8,800萬英鎊的稅前利潤，而該公司的有形股本料為14億英鎊。

英財相︰用戶存款將受保護

英國財相侯俊偉於社交平台表示，早上政府與英倫銀行促成了滙豐銀行收購英國矽谷銀行的交易。

他表示，用戶的存款將受到保護，而且不需要納稅人承擔。他又指，昨日已表示政府會照顧英國的科技行業，並通過緊急的行動去實現承諾。