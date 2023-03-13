SVB｜法國財長﹕未見事件有蔓延風險　當地銀行業受嚴格監管

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）於上周五（10日）倒閉，投資者均關注事件會否對金融市場及銀行體系帶來影響。多個國家財長均向外界派發定心丸，其中法國財長勒梅爾指出，未見事件有蔓延風險。



法財長﹕該國銀行業相當穩固

勒梅爾指出，SVB倒閉事件未見有蔓延風險，會密切留意有關情況。同時強調法國銀行業受到極為嚴格的監管，相當穩固，流動性水平很高。

英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）指出英國銀行系統相當安全。（Getty）

英財相﹕讓SVB英國倒影相當危險

英國財相侯俊偉指出，SVB作為英國科技行業的主要貸款機構，讓該行倒閉是很危險。

他指出原本一些最重要的公司﹑一些最具戰略意義的公司，可能因矽谷銀行事件而覆滅，是非常危險。

他又指出英倫銀行非常清楚當地銀行系統極為安全，且資本充足。上周末發生的事情，以及能夠如此迅速地提出解決方案這一事實，已證明有關這種韌性。

尹錫悅指示要檢查事件對韓國金融市場及實體經濟影響（Reuters）

韓國總統指示作仔細檢查

韓國總統辦公室表示，總統尹錫悅指示仔細檢查SVB破產對該國金融市場及實體經濟的影響。

他指出SVB倒閉對金融市場的衝擊正在擴散，有關部門要仔細檢查SVB破產原因﹑事態發展趨勢﹑美國監管部門的應對，以及對南韓金融市場及實體經濟的影響。

星泰兩國均指影響有限

新加坡金融管理局表示，新加坡銀行系統對美國破產銀行的風險敞口不大。

新加坡金管局在聲明中表示，新加坡的銀行資本充足，並針對利率和其他風險定期進行壓力測試。局方正與地方當局保持密切聯繫，以評估對新加坡初創企業的任何潛在影響，包括那些在美國有業務的企業。

泰國央行表示，矽谷銀行倒閉對泰國金融穩定的影響有限，與該銀行並沒有直接交易。

德國暫停SVB德國分部運作

此外德國聯邦金融監管局（BaFin）於周一（13日）指出，已下指示暫停德國SVB分部，但強調SVB並無系統性關聯，又指出目前並無對金融穩定性帶來威脅。

SVB德國分部於2018年取得貸款牌照。截至去年底，SVB於法蘭克福分行資產為7.89億歐元。