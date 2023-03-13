SVB｜摩根大通等有意收購矽谷銀行 但不包括商業銀行業務
美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）於上周五（10日）倒閉，摩根大通（JPM.US）和PNC金融服務集團（PNC.US）正商討收購SVB金融集團，但該交易將不包括其商業銀行部門。
《路透》引述消息指，矽谷銀行收到了來自PNC和加拿大皇家銀行（RY.US）對其收購的意願，但由於美國監管機構將對矽谷銀行進行收購競標，因此這種收購意欲已在周日降溫。
另外，Apollo Management （APO.US）和摩根士丹利（MS.US）也參與收購討論當中，並補充指Apollo有興趣部份為交易融資或收購部分矽谷銀行業務。
美國聯邦存款保險公司（FDIC）將於周日下午對破產的矽谷銀行進行收購競標。
SVB矽谷銀行(硅谷銀行)的危機是如何導致？
原因很複雜，這跟美國聯儲局加息道指債券價格急跌有關，如果你想知道更多，請看簡單版懶人包。如果你想知道更多這間銀行賭輸美債的故事，請看這裡了解更多背景，會對你很有幫助。
矽谷銀行破產會導致第二次雷曼事件金融海嘯嗎？
傳奇對衝基金大佬Bill Ackman稱如果美國政府補積極營救，就會導致大災難。全美國3500名CEO聯署向政府求救。但是美國財長耶倫說：不打算提供大規模救助。這家銀行跟香港12間上市公司有業務往來，是否會發展成金融風暴，請留意看這裡的最快更新。
美國矽谷銀行是甚麼來頭？
美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）（SVB）是一家美國大型商業銀行，總部位於加利福尼亞州聖克拉拉。該行是矽谷本地存款最多的銀行。
矽谷銀行最近到底發生了甚麼事？
矽谷銀行的母公司矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）在今年3月9日暴露鉅額虧損，其後更增資失敗。3月10日，美國監管機構關閉矽谷銀行，並由美國聯邦存款保險公司接管銀行存款，成為美國金融史上第二大銀行倒閉事件。