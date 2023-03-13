SVB｜摩根大通等有意收購矽谷銀行　但不包括商業銀行業務

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）於上周五（10日）倒閉，摩根大通（JPM.US）和PNC金融服務集團（PNC.US）正商討收購SVB金融集團，但該交易將不包括其商業銀行部門。



《路透》引述消息指，矽谷銀行收到了來自PNC和加拿大皇家銀行（RY.US）對其收購的意願，但由於美國監管機構將對矽谷銀行進行收購競標，因此這種收購意欲已在周日降溫。

另外，Apollo Management （APO.US）和摩根士丹利（MS.US）也參與收購討論當中，並補充指Apollo有興趣部份為交易融資或收購部分矽谷銀行業務。

美國聯邦存款保險公司（FDIC）將於周日下午對破產的矽谷銀行進行收購競標。