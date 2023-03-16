李澤鉅：集團有好成績是員工努力得來　對香港繁榮穩定有信心

身兼長和（0001）及長實（1113）主席李澤鉅，於業績記者會上形容，去年是辛苦的一年，面對困難重重，但集團及私人持股近三成的Cenovus Energy錄得理想貢獻，加上完成好多策略交易，因此長和錄得一成盈利增長。



他又指，香港近幾年比較辛苦，但有國家支持，加上是國際金融中心，貿易及航運方面有優勢，香港作為國家及外國橋樑的角色不會失去，對繁榮穩定有信心。



李澤鉅指，去年大部份地區都慢慢走出疫情，初期需求上升得好快，勞動市場緊張，供應鏈亦受限制，再加上烏克蘭衝突等問題，各國央行推出強烈貨幣政策應對，加息步伐是近年以來最快，利率環境對集團不利，特別是美元兌英鎊及歐元，上升至二十幾年來的高位，而且部份地方持續有防疫限制，如內地及本港業務仍有困難，電信業務成本亦上升，集團仍有好成績，是員工努力得來。

李澤鉅形容，去年是辛苦的一年。（網上記者會畫面）

投資不是「香港vs外國」

他重申，集團投資時會以「選擇」及「財務紀律」兩大座右銘為主。他解釋，集團屬跨國企業，在不同地區、不同業務、不同經濟周期之中，能夠靈活將不同資本投放在不同的資產上，達到平衡發展，加上公司財務穩健，現金流充裕，優質資產抗跌力強，能靈活應對市場變化和波動。

他又指，集團在全球投資數十年，每日都有各種投資選擇，若是高回報優質資產，不論在甚麽地區都應考慮，又重申，對集團而言，投資不是「香港vs外國」，只是在不同周期有不同選擇，笑言對股東而言，在香港賣樓與英國賣樓都沒有分別，資金最終都是回流到集團。

至於長和聯席董事總經理霍建寧表示，過去兩年透過出售發射塔資產，帶來約10億歐元收益，在加息環境下可降低負債開支，又指正研究旗下業務與另一電訊商Vodafone合併；至於印尼電訊業務合併後表現良好，EBITDA增加兩倍，亦由投資變為有利息收入。

提到早前特首李家超率團到中東覓商機。李澤鉅表示和記港口董事總經理亦有隨團，長和在當地算是「幾本地」的公司，20年前已在當地經營港口「中東都係一個重要市場。」另外亦在沙特阿拉伯、卡塔爾及阿聯酋開設屈臣氏，共17家門店，覆蓋約4,800萬人口，未來會擴大分店數目，繼續物色商機。