兩會｜李澤鉅無緣連任政協常委　待遇仍有望不變？

全國政協會議明日（11日）下午選舉新一屆政協主席、副主席、秘書長和常委。全國政協委員今日（10日）早上審議候選人名單草案，消息證實常委名單上未見長和主席李澤鉅。換言之，李澤鉅「退常」勢成定局。



但有資深政協委員指，當新任政協常委選出後，會再磋商和決定政協轄下專門委員正、副主任人選，而專委會正、副主任可享有等同常委待遇。若最終李澤鉅成為個別專委會正或副主任，仍可享等同政協常委待遇。



十四屆全國政協預備會議於上周五（3日）通過新一屆主席團名單，已出任四屆政協常委的李澤鉅不在名單上，意味他不可能再連任政協常委，變回一般政協委員，引起高度關注。今日審議的全國政協常委名單上，確定沒有李澤鉅的名字。

「退常」不等同完全喪失常委待遇

不過，有資深政協委員向《香港01》解釋，李澤鉅雖「退常」，現階段仍不能斷言他會失去等同常委的待遇。他解釋，當新一屆全國政協常委選出後，他們將會協商討論轄下專門委員會正、副主任人選，眾候選人選不會事先知道自名列討論名單中，要待常委完成商討後才再作公布。

他解釋，政協專門委員會的正、副主任職務與常委相若，須參與政協常委會會議，不同之處只是常委擁有投票權。專委會正、副主任同時享有與政協常委相同待遇，包括上京時居住的酒店類型等。因此，若李澤鉅最終出任專委會正、副主任職務，可繼續獲等同常委的待遇。

根據政協網頁，第十三屆全國政協下設十個專門委員會，分別是提案委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳台僑委員會、外事委員會、文化文史和學習委員會。來自香港的王惠貞為提案委員會副主任、邱達昌是社會和法制委員會副主任、施榮懷為人口資源環境委員會副主任。

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全國政協委員今日（10日）審議政協主席、副主席、秘書長和常委候選人名單草案，除梁振英料必連任全國政協副主席外，299人常委名單上，有16名港人榜上有名，較第十三屆少2人。

上榜16名港人中，7人屬連任，包括前政務司司長的友好協進會會長唐英年、世衞前總幹事陳馮富珍、恒基地產主席李家傑、貿發局主席林建岳、中總會長蔡冠深、香港福建社團榮譽主席吳良好、義工聯盟主席譚錦球。

另外9人是新「入常」，包括3名十三屆政協專委會副主任，分別為港區省級政協委員聯誼會會長施榮懷、遠東集團主席邱達昌、九龍社團聯會會長王惠貞。 此外，還包括中聯辦副主任陳冬、前食物及衞生局局長高永文、由全國人大「轉跑道」任全國政協的建制派班長廖長江、信德集團主席何超瓊、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝、香港廣東社團總會主席龔俊龍。