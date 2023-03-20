動向指標公式解說　掌握原理應用起步｜聶振邦

承接上回，我們已對動向指標（Directional Movement Index，DMI）透過對股價的動向變動值（Directional Movement，DM） 和股價的真實波幅（True Range，TR)）進行運算有所瞭解，重溫公式如下：

動向變動值（Directional Movement，DM）

+DM = Hn - Hn-1 [若對減所得為0或負數，+DM = 0]

-DM = Ln-1 - Ln [若對減所得為0或負數，-DM = 0]

真實波幅（True Range，TR）

比較三項差額的「絕對值」，取出最大數值。

本交易日高位 減 本交易日低位Hn - Ln

本交易日高位 減 上個交易日收位Hn - Cn-1

本交易日低位 減 上個交易日收位Ln - Cn-1

衡量股價升跌指標

至於今次，我們探討有關運用DM和TR如何產生三條用來研判股價未來趨勢的參考線，分別是正動向指數（Positive Directional Indicator，+DI）、負動向指數（Negative Directional Indicator， -DI） 和平均動向指數（Average Directional Index，ADX）。+DI和 -DI歸類為方向線，是衡量股價上升和下跌的指標，+DI為上升指標，代表上升方向線；和 -DI為下跌指標，代表下跌方向線。公式如下：

+DI值 = （+DM ÷ TR） × 100

-DI值 = （-DM ÷ TR） × 100

要將 +DI值和 -DI值轉化為 +DI線和 -DI線，是透過移動平均線的原理進行轉化，此指標會用到指數移動平均（Exponential Moving Average，EMA）。跟RSI和W%R相同，常以14天為計算週期，這樣便先將14日內的 +DM、 -DM和TR平均化，所得數值分別為+DM14，-DM14和TR14，相對+DI線（+DI （14）） 和 -DI線（-DI （14）） 的公式如下（兩條方向線的所有數值，均介乎0至100之間）：

+DI （14） = （+DM14 ÷ TR14） × 100

-DI （14） = （-DM14 ÷ TR14） × 100

DX參數如何波動優化

再看ADX，顧名思義就是DX的平均值，按上述周期，亦是常用14天，但運算只會用簡單移動平均（Simple Moving Average，SMA） 的方法。而DX是「+DI和-DI對減，再取絕對值」（DI DIF） 及「+DI和-DI之和」（DI SUM）的比率，繼而乘100以百分比表示。公式如下：

DX = （DI DIF ÷ DI SUM） × 100

由於DX的波動幅度比較大，因此選擇了觀察的周期後，會將DX透過SMA的方法轉化，得出ADX。以14天作週期，公式如下：

ADX （14） = （DX1 + DX2 + DX3 + …… + DX14） ÷ 14

當應用DMI的時候，有上述三條參考線 ( +DI、 -DI和ADX）經已足夠；但有些投資者想進一步掌握ADX的主要勢趨，會運算「平均動向指數評估數值」（Average Directional Index Rating， ADXR），若繼續以14天周期作解說，公式如下：

ADXR（14） = （本交易日的ADX + 前14日的ADX）÷ 2

從以上各公式的講解，大家應留意到這個指標由五個參數組成，分別是上個交易日的高位 （Hn-1）、低位（Ln-1） 和收位（Cn-1），以及本交易日的高位（Hn）和低位（Ln）。而按觀察周期的長短，來調節參數的涵蓋範圍。而就著方向線來說，+DI值和 -DI值均以正數表示，分別在於反映股價上升和下跌的動力，顯示數值越大，代表動力在增強，股價走勢繼續朝現有方向發展，即「順勢而行」。因此，留意 -DI值正在增加之時，股價跌勢在加劇，取進投資者當然可伺機造淡圖利；但對於謹慎者，因著持股續跌機會大，便應及早做好離場準備。

為免篇幅太長，下回才以個股案例加以說明 +DI線和 -DI線的實際應用。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球資產管理金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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