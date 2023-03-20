瑞信被瑞銀收購 《彭博》﹕未來裁員數目或遠高於9000人
撰文：張偉倫
出版：更新：
瑞信（Credit Suisse，CS）在去年10月下旬宣布重組，當中包括宣布裁減9,000名員工。據《彭博》引述消息人士指出，瑞銀（UBS）同意收購瑞信後，前述的裁員計劃只是開始，更有人指出最終裁員人數將較原來的數倍。
報道指出兩行合併後，不少業務出現重疊。截至去年底，兩家銀行共僱用近12.5萬名員工，其中約30%在瑞士。
瑞銀董事長Colm Kelleher表示，目前仍未知悉確切裁員數目，惟瑞銀的僱員數目仍是龐大。他又指出瑞銀對瑞信的財富管理業務感到興奮，對瑞信的投資銀行不太感興趣，並打算將瑞信的投資銀行業務規模縮減，讓對方可與瑞銀的保守文化保持一致。
他亦明白對瑞信而言，在未來數月是艱難，並承諾會盡其所能將不確定時間縮短。
UBS購瑞信 保監局﹕本港保險公司對瑞信風險敞口不大 影響有限瑞信﹕已承諾向員工加薪及發獎金會繼續執行 最快本周五支付獎金UBS購瑞信︱安聯首席經濟顧問：非最佳方案 但已是最佳選擇瑞信被UBS收購 致1344億元債券價值清零 瑞信債券持有人感不滿UBS購瑞信｜金管局︰瑞信今照常營業 港銀行業對其風險承擔不大
瑞銀（UBS）與瑞信（CS）收購細節是？
瑞銀以30億瑞士法郎收購瑞信，交易為「22.48股瑞信換1股瑞銀」，即每股瑞信價值為0.76瑞士法郎，較瑞信2023年3月17日收市價折讓59%。英美對交易反應是這樣。
瑞信危機是甚麼事？
百年投行瑞士信貸（Credit Suisse，CS）在3月14日公布的2022年年報中披露，於2020年及2021年的財務表匯報過程中，出現重大缺陷，瑞信核數師羅兵咸永道最新就2022年的內部控制有效性，作出「否定意見」。此前，瑞信曾表示接獲美證監來電，對其2019及2020年財務狀況提出質疑，故推遲公布2022年財報。