瑞信被瑞銀收購　《彭博》﹕未來裁員數目或遠高於9000人

瑞信（Credit Suisse，CS）在去年10月下旬宣布重組，當中包括宣布裁減9,000名員工。據《彭博》引述消息人士指出，瑞銀（UBS）同意收購瑞信後，前述的裁員計劃只是開始，更有人指出最終裁員人數將較原來的數倍。



報道指出兩行合併後，不少業務出現重疊。截至去年底，兩家銀行共僱用近12.5萬名員工，其中約30%在瑞士。

瑞銀董事長Colm Kelleher表示，目前仍未知悉確切裁員數目，惟瑞銀的僱員數目仍是龐大。他又指出瑞銀對瑞信的財富管理業務感到興奮，對瑞信的投資銀行不太感興趣，並打算將瑞信的投資銀行業務規模縮減，讓對方可與瑞銀的保守文化保持一致。

他亦明白對瑞信而言，在未來數月是艱難，並承諾會盡其所能將不確定時間縮短。