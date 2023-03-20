瑞信亞洲投資論壇周二啟動 活動續舉行 惟董事長及CEO不會出席
撰文：張偉倫
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瑞信（Credit Suisse，CS）與瑞銀達成協議，後者將透過股票收購瑞信，交易作價為30億瑞士法郎。至於已訂於周二（21日）至周四（23日）在香港舉行的亞洲投資會議，會如期舉辦。不過原來會在活動上作出演說的瑞信董事長Axel Lehamnn及行政總裁Ulrich Koerner，卻不會來港出席有關活動。
據原來活動議程，將會有80名演講嘉賓，當中包括特首李家超，以及港交所（0388）行政總裁歐冠昇。
隨著瑞銀宣布收購瑞信，瑞信向員工指出客戶及日常工作不受影響，全球辦事處及分支機構仍然營業。
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瑞銀（UBS）與瑞信（CS）收購細節是？
瑞銀以30億瑞士法郎收購瑞信，交易為「22.48股瑞信換1股瑞銀」，即每股瑞信價值為0.76瑞士法郎，較瑞信2023年3月17日收市價折讓59%。英美對交易反應是這樣。
瑞信危機是甚麼事？
百年投行瑞士信貸（Credit Suisse，CS）在3月14日公布的2022年年報中披露，於2020年及2021年的財務表匯報過程中，出現重大缺陷，瑞信核數師羅兵咸永道最新就2022年的內部控制有效性，作出「否定意見」。此前，瑞信曾表示接獲美證監來電，對其2019及2020年財務狀況提出質疑，故推遲公布2022年財報。