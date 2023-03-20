瑞信亞洲投資論壇周二啟動　活動續舉行　惟董事長及CEO不會出席

瑞信（Credit Suisse，CS）與瑞銀達成協議，後者將透過股票收購瑞信，交易作價為30億瑞士法郎。至於已訂於周二（21日）至周四（23日）在香港舉行的亞洲投資會議，會如期舉辦。不過原來會在活動上作出演說的瑞信董事長Axel Lehamnn及行政總裁Ulrich Koerner，卻不會來港出席有關活動。



據原來活動議程，將會有80名演講嘉賓，當中包括特首李家超，以及港交所（0388）行政總裁歐冠昇。

隨著瑞銀宣布收購瑞信，瑞信向員工指出客戶及日常工作不受影響，全球辦事處及分支機構仍然營業。