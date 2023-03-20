UBS購瑞信｜瑞銀CEO︰可以完全應對收購瑞信帶來的風險
撰文：柳英傑
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路透引述消息指，瑞銀集團（UBS）首席執行官Ralph Hamers向SRF廣播公司表示瑞銀集團能夠處理接管瑞士競爭對手瑞士信貸銀行（Credit Suisse，CS）的風險。
瑞信出現信貸危機，瑞銀在瑞士政府促成下與瑞信合併，以防止銀行信心危機波及全球金融系統。瑞銀以股份收購瑞士信貸，交易價值為30億瑞士法郎，並將會承擔高達54億美元的損失。
Ralph Hamers表示，瑞銀有能力管理所謂的超級銀行可能出現的風險，該行有非常好的資本比率，而且也有非常好的流動性狀況，收購意味著將為CS客戶帶回穩定和安全，並正在維護瑞士金融中心的聲譽。
對於瑞信合併後裁員問題，Ralph Hamers表示目前還是沒有明確的計劃，但總有地方需要節省成本。
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瑞銀（UBS）與瑞信（CS）收購細節是？
瑞銀以30億瑞士法郎收購瑞信，交易為「22.48股瑞信換1股瑞銀」，即每股瑞信價值為0.76瑞士法郎，較瑞信2023年3月17日收市價折讓59%。英美對交易反應是這樣。
瑞信危機是甚麼事？
百年投行瑞士信貸（Credit Suisse，CS）在3月14日公布的2022年年報中披露，於2020年及2021年的財務表匯報過程中，出現重大缺陷，瑞信核數師羅兵咸永道最新就2022年的內部控制有效性，作出「否定意見」。此前，瑞信曾表示接獲美證監來電，對其2019及2020年財務狀況提出質疑，故推遲公布2022年財報。