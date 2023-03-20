UBS購瑞信｜瑞銀CEO︰可以完全應對收購瑞信帶來的風險

路透引述消息指，瑞銀集團（UBS）首席執行官Ralph Hamers向SRF廣播公司表示瑞銀集團能夠處理接管瑞士競爭對手瑞士信貸銀行（Credit Suisse，CS）的風險。



瑞信出現信貸危機，瑞銀在瑞士政府促成下與瑞信合併，以防止銀行信心危機波及全球金融系統。瑞銀以股份收購瑞士信貸，交易價值為30億瑞士法郎，並將會承擔高達54億美元的損失。

Ralph Hamers表示，瑞銀有能力管理所謂的超級銀行可能出現的風險，該行有非常好的資本比率，而且也有非常好的流動性狀況，收購意味著將為CS客戶帶回穩定和安全，並正在維護瑞士金融中心的聲譽。

對於瑞信合併後裁員問題，Ralph Hamers表示目前還是沒有明確的計劃，但總有地方需要節省成本。