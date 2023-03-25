香港教師人工太高？　其實香港老師人工太低！｜June Leung

香港官津主流學校教師薪酬是全世界數一數二的高，而且工作穩定、年年加薪。2022學年中學學位教師的入職點為32,545元；假設不升職，僅以年資每年加一點計，頂薪已經可以達75,620元；升上高級學位教師（SGM）職責加重，月薪為76,380元，最高則可達92,090元。近年出現教師移民潮，教育局調整管理人員比例，換言之，教師的晉身機會大增，前途看似一片光明。

筆者有學生八年前大學畢業之後，再取得教育文憑（PGDE），但由於當時學位教師供過於求，所以未能即時獲取全職教席；及至2019年才獲全職聘用。踏入2023年，學校為挽留人才，已經通知他下個學年會升為SGM，薪金幾年內倍升。

無可否認，香港教師薪酬待遇比對全球任何城市也十分體面。然而，「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」。筆者有另外一位學生，已經貴為副校長級，月薪過8萬元，但卻決定辭職、開展新生活。被問為甚麼放棄高薪厚祿，她說：「我未婚，沒有家累，我不想困在一個城市，每年加一個職級點，面對同一個環境、同一類工作。我想看看這個世界。我會轉教國際文憑課程（IB）或高級課程班（AP），澳洲已經有國際學校給我聘書，薪金雖與香港不能比，但任期兩年之後我也許會去其他地方任教。有了IB或AP的教學經驗，高中教師的待遇會升得很快。我預期約五、六年之後，我的人工不會比現時在香港少。最重要的是，我可以四處接觸不同國籍的人。而且有房屋、機票、生活等津貼。早前面試的來回機票與住宿也是他們提供，我感覺很受尊重。」之後她俏皮地眨眨眼接著說：「如果運氣好，我還可以帶位外籍男友回來探你。」

官津校人工高卻要付出代價

香港的教育體系，包括考核制度，例如HKDSE，如果推廣到香港境外地方，甚至設國際版「IDSE」，不單止可以令學生手執的中學文憑更有國際認受性，就連教DSE香港課程的高中老師出路也變得國際化。走出去，是為了引進來。試想想有內地或海外教學經驗的老師，能為香港學生帶來怎麼樣的眼界與啟發?

現在官津校老師人工雖高，但老師要付上的代價是青春、前景、開闊國際視野、見世面等機會。香港老師除了寒、暑大假可以去旅行之外，他們就只可以看著薪級表，按部就班地升上去；畢竟曾經在外地旅遊與曾經在當地工作與生活是兩碼子事。萬一任職學校因收生不足要殺校，或者校長與自己的理念不一致，日子就變得難過。不要抱怨老師的眼光狹隘，是現有政策的「梏桎」局限了他們的想像。官津老師一般也不准兼職，轉校也不容易。

一般僱主願意付出較高的薪酬，以彌補前景不足或工作性質單調的崗位。洋人所說的「compensation（補償）」正貼切形容這類工種的待遇。

這個角度看來，香港老師的人工也未免太低了。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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