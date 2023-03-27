嘉利國際嘉創地產業務憧憬各有千秋　同屬中長線投資之選｜聶振邦

港股今年2月並無任何新股在港上市，3月暫時亦只有兩隻已上市，考慮到1月27日恒指高見22700點後，便見反覆向下，至3月初已蒸發逾2,000點，故此鮮有新股上市可以理解。反過來看，現時後市不確定性高仍選擇安排上市的新股，想必管理層放眼於中長線前景，嘉利國際（1050） 和旗下正在進行分拆上市的嘉創地產（2421） 均值得留意。皆因嘉創地產是以介紹方式上市，不涉及集資，可以釋除市場普遍認為大市表現欠佳依然安排上市，是急須上市套現的疑慮。參考嘉利國際的2022/23年度中期報告，截至去年9月底現金及銀行存款約6.19億元，相對流動負債的銀行借貸約5.68億元，還清債項後流動現金仍超過5,000萬元，充份反映具備穩健財政狀況。

連續26年派發股息

筆者另想指出的是，嘉利國際的核心工業業務包括五金塑膠業務及電子製造業務，分拆房地產業務可讓兩間公司資源更集中，按各自行業特性及市場變化制定發展策略，擴展及鞏固各自的核心業務。事實上，嘉利國際多年來盈利持續增長，由截至2018年至2022年3月的五個完整財政年度，股東應佔溢利均見增長，這五年的複合增長達26.68%，截至2022年3月底溢利約5.49億元（人民幣，同下）。另見截至2022年9月底的2022/23財年上半年溢利約2.59億元，五年的複合同比增長也有26.17%，最近三年增長更進一步增至31.38%。分派股息亦見穩定，自1996年12月16日上市以來，從1996/97至2021/22財年，長達26年每個財年都有派息。

市盈率低於同業平均修復可期

今次分拆上市，相信是管理層考慮到在資本市場工業及房地產行業有各自的估值邏輯；業務分拆後兩間公司的業務特色、資源運用及發展策略更透明，有助市場更清晰了解兩個業務的發展潛力，給予更合理的市場估值。現時工業股的平均市盈率約10倍，嘉利國際則僅約5倍，分拆上市的舉措除了能提升集團的關注度，市場亦因而對集團重新評估價值，有望推動股價漸見貼近行業平均市盈率。至於嘉創地產的投資價值也不容忽視，觀乎嘉利國際具備優良派息政策，相信嘉創地產會仿效相若的派息作風，成為另一隻優質收息股。

獲控股股東加持地產發展樂觀

嘉創地產為一家精品住宅物業發展商，主要在東莞、惠州及佛山迅速發展的住宅市場，於東莞及惠州開發及銷售住宅物業。集團在東莞雁田的土地儲備將以城市更新項目改變成住宅用地，具低成本發展之優勢；加上較早時在佛山新發展區以低價投得地皮，未來發展潛力值得期待。如此地理上的布局，意味着過去十多年來，在大灣區城市紮根，積累了大量的當地社區知識，並得到地方機關的信任，促進了城市更新進程，並使嘉創地產能夠在整個過程中作出明智的業務決策。集團現正銷售的嘉輝豪庭毗連深圳龍崗的東莞鳳崗區，是由舊廠房補地價後興建，價格便宜，但毛利率可以達至七成；而附近另一個原本屬於喜利的舊廠房也已由嘉創接管，今後只要與居民達成協議及補地價即可發展成另一屋苑，持續帶來穩定利潤。

至於嘉創地產控股股東何焯輝（亦是嘉利國際的主席）亦建私人發展及擁有東莞鳳崗住宅區附近的文旅項目，包括逾5萬平方米超大型親子主題商場、兒童主題樂園、特色園區酒店、會所及佔地38萬平方米，及全國唯一文旅主題國家4A級旅遊景區（龍鳳山莊），其豐富的文娛旅遊業務經驗和人脈資源，將有助嘉創地產擴充房地產業務覆蓋，相信未來收入盈利都有保證，只要嘉創可以傳承到嘉利的優良派息風格，相信可以在內房股之中保持優勢；足見嘉利國際和嘉創地產同屬中長線投資吸引之選，投資者可以考慮趁低吸納。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球資產管理金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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