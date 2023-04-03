移卡業績強勁為疫後增長奠基　如作中長線投資現可吸納｜聶振邦

去年內地零售市道，隨著防疫社交限制漸見放寬，下半年有改善，社會消費品零售總額由上半年同比倒退0.69%，轉為下半年按年增長0.17%，下半年的按半年增長更達8.97%，較上半年的8.03%高出接近1個百分點。限額以上企業消費品零售額增速改善更明顯，上半年和下半年按年增長分別為2.99%和5.5%；下半年與上半年增長更接近11%，帶動線上支付需求大增，在中國以支付為基礎的科技平台為主業的移卡（9923），業績增速更優於上述的消費數據，顯然是管理層在疫情不斷迎難而上，創造新的經營路徑產生良好果效的體現。

活躍支付商戶逾八百萬創新高

參考今年3月27日收市後發佈的2022全年業績公告，可以確認集團已逐漸從承壓的線下商業支付活動中恢復過來，筆者留意移卡擁有廣闊的地理覆蓋及多元化的獨立銷售代理（已近18,000家）基礎，於去年疫情中降低經營風險尤為重要，提供更強大的商戶觸達能力。於2022年，一站式支付服務的總支付交易量（GPV）同比增長5.1%至22,316億元（人民幣，下同），其中基於應用程序的支付服務的GPV增長更達21.3%，佔總GPV由2021年的60.5%提升至去年的69.9%。活躍支付服務商戶數目也增長11.4%，超過810萬，創歷史新高；透過應用程序的支付日交易筆數峰值亦超過5,000萬筆。

經調整EBITDA全年增長逾七成

移卡也見積極參與數字貨幣電子支付（DC/EP）技術標準規劃設計，並與多家中國領先的商業銀行合作，在交通出行、餐飲住宿、購物消費、旅遊觀光、醫療健康、通訊服務、票務娛樂、政務服務等領域的各種應用場景試點；也正在獲取美國、新加坡及中國香港支付相關牌照，相信現於內地的成功支付服務業務經驗，將會複製至海外市場。此外，經調整EBITDA反映集團規模增長的同時，也具備強大的盈利能力。2022年經調整EBITDA約2.13億元，增長73%；較上半年按年倒退5.2%，迎來重大翻轉成果。經調整EBITDA率也由2021年的4%，提升至去年的6.2%（上半年僅4.2%）。

幫助商戶度過難關締造雙贏

若細看收入分佈，2022全年業績得以優化，到店電商服務作業務增長引擎貢獻良多。出於集團在本地生活市場深耕的長遠考慮，2022下半年年向商戶收取較少的佣金，幫助商戶度過難關，並吸引使用其他平台提供商的新商戶入駐。去年集團提供超過40萬個庫存量單位 （SKU），完成近3,700萬張訂單，帶動到店電商收入由2021年約1.48億元，激增1.39倍至2022年超過3.54億元。

於2022年，儘管國內外存在宏觀不確定性，集團取得強勁的業務增長及穩健的財務業績。筆者認為這成了部署疫後增長的優良起步點，配合集團將繼續專注於為商戶創造價值，並為消費者提供全面的本地生活體驗，今年業務前景可感樂觀。事實上，單是去年9月初至今年1月初不足四個月，斥資超過1.09億元進行多達66次股份回購，足見管理層以行動對集團的價值肯定。觀乎恒指也於1月底高見22700點，至3月31日收報20400點，累跌2,300點，期內投資氣氛欠佳也令移卡股價於今年2月上旬高見33.7元，現時則在23.35元，回到今年1月初水平，配合上述集團預期今年總GPV增長不少於兩成，對於有意作中長線投資，現屬不俗的吸納時機。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球資產管理金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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