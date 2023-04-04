美財長耶倫﹕中小型銀行存款流失情況已改善　銀行業無系統問題

自上月初起，美國地區銀行不時傳出負面消息，更有2間銀行先後倒閉。財政部長耶倫指出，中小型銀行存款外流情況正緩和，正密必關注相關發展，並強調不會允許銀行系統出現傳染性擠提。



耶倫指出財政部﹑聯儲局及聯邦保險存款公司（FDIC）在矽谷銀行（SVB）倒閉後即採取行動，加強大眾對銀行系統的信心。

她又指出從其解讀，中小型銀行流出的資金正在減少，情況正在穩定，當局正密切關注有關情況。

否認FSOC因忽略致SVB倒閉

被問及負責遏制系統性風險的多部門監管機構金融穩定監寫委員會（FSOC），是否在評估氣候變化的風險花太多時間，以致忽略了導致SVB及Signature Bank倒閉時，耶倫表示不同意，並指出FSOC會對所有潛在的金融風險進行研究。

她亦指出一直關注包括金融﹑風險在內一系列問題，並無將所有注意力放在氣候風險上，又指出FSOC將利率錯配視為潛在風險，並指出不認為銀行系統有根本問題。

另一方面，FDIC指出已為Signature Bank總值600億美元的貸款組合進行推銷。FDIC指出已聘請顧問協助銷售上述貸款組合，預料相關工作在夏天進行。計劃出售的貸款組合，主要涉及商業物業借貸，及少量獨立屋貸款。

在今年3月紐約社區銀行同意收購Signature Bank大部份存款及部份貸款組合。