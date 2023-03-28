SVB矽谷銀行｜聯儲局副主席：倒閉屬教科書式管理不善
撰文：蕭通
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美國參眾兩院分別將於3月28日及29日就矽谷銀行（SVB）及Signature銀行倒閉舉行聽證會。聯儲局負責銀行監管的副主席巴爾（Michael Barr）在預先發表的證詞內，形容SVB倒閉是「教科書式的管理不善案例」，並重申美國的銀行體系仍然強健。
巴爾表示，聯儲局正對矽谷銀行的監管進行內部審查，同時歡迎外部審查，調查結果將於5月1日公布。他形容，矽谷銀行倒閉是「教科書式的管理不善案例」（textbook case of mismanagement），存在商業模式過份集中、增長過快，以及內部監控不力等弊端，但銀行太遲採取行動應對。
巴爾亦披露，局方在2021年及2022年發現SVB存在多項弊端，去年10月曾向SVB高層指其利率風險狀況令人擔憂，不過直至3月9日SVB出現擠提，其弱點才完全顯露。他強調，解決相關問題的責任在於銀行高層，而非監管機構。
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