高銀遭九龍灣商廈前買家入稟　要求退還20.3億元按金

高銀金融（0530）再因九龍灣物業高銀金融國際中心交易遭興訟。項目前買家之一的「Hundred Gain International Limited」再次入稟狀告高銀金融下直接全資附屬「成美」（首被告）及「Goal Eagle」（次被告），以及間接全資附屬「賜譽」（第三被告），指高銀終止交易違法，存在欺詐及誤導，要求退還20.3億元，及賠償相關損失及利息。



Hundred Gain於入稟狀指出，在2020年底至2022年初與高銀達成高銀國際金融中心的交易協議。由Hundred Gain收購高銀金融國際中心及及相關貸款，欲以促成去年2月25日達成物業的股權轉讓協議。Hundred Gain更向賜譽及接管人支付20.3億元作收購按金。可是被告卻單方面終止交易，拒向Hundred Gain出售有關物業。

Hundred Gain指出高銀一方已收取20.3億元按金，仍單方面終止交易，隨後卻於去年11月25日以向Goldstone Asset（HKSAR）Limited出售物業。Hundred Gain指出被告有關行為，包括取消股權轉讓協議及向Goldstone Asset出售物業等行為是欺詐及錯誤處置及轉移了相關資產，及對Hundred Gain帶來損失。

要求取消高銀與Goldstone之間交易協議

Hundred Gain要求法院宣布早前股權轉讓協議及物業出售仍有效，對各方均有約束存，被告終止交易無效。向Hundred Gain退還20.3億元按金，禁制高銀將物業售予第三方，及撤銷向Goldstone Asset的股權交易協議，並向Hundred Gain賠償相關損失﹑利息及費用等。