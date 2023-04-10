創意科技賦能金融業　K Cash金融科技計劃上市提速發展｜聶振邦

科技股一直是近十年市場關注的重點，今年3月底有多家科技公司排隊提交上市申請，當中大家熟悉的品牌如Lalamove（貨拉拉）及K cash金融科技等以香港為發源地的公司。眾所周知Lalamove是一個科技賦能的同城貨運平台；另一家K cash也廣泛運用人工智慧、區塊鏈等金融科技，來提達到業務流程自動化和提升風險管理系統，亦是金融科技股的一員。

金融業一直是香港引以為豪的產業，蓬勃的產業及價值鏈孕育出不少出色的企業，也造就了不少創意科技公司，當中包括不少結合傳統金融與嶄新科技的企業。根據香港投資推廣署「2022年初創企業統計調查」的資顯示，目前香港已有超過800間金融科技公司。

金融科技行業前景可期

去年財政司司長陳茂波於大灣區金融科技人才峰會上亦表示，香港在金融科技發展和應用方面進展飛快，例如轉數快、電子支付平台、電子錢包等都在香港廣泛應用。金融科技正在改變商業模式，香港的金融科技生態充滿活力和多元化。

事實上，香港仍有很多尚未廣為人知但在自身領域突出的金融科技公司，K Cash金融科技就是一例。專注個人及企業無抵押貸款融資方案的K Cash部署網上加線下貸款平台，並採取多元化且具有成效的市場推廣措施，有效地對準目標客戶群。K Cash近期起用了鄭中基為形象代言人，品牌形象突出，有關的廣告及其門店在香港地鐵沿線地區都可以看到。

K Cash 積極利用金融科技支援並驅動發展， 它是香港首家7x24智能全自助貸款公司，利用大數據、人工智能及區塊鏈等金融科技，以基於風險的信用分析評估借款人的風險狀況，從而提供具有競爭力的產品，為個人、業主和中小企業客戶提供靈活的無抵押貸款方案。

K Cash近期起用藝人鄭中基為形象代言人。（廣告影片擷圖）

區塊鏈技術保障數據私隱

K Cash 率先在香港引入遠程視頻櫃員機（VTM）並應用於業務，採用人臉識別及指靜脈識別進行身份核實，這些技術不單為客戶提供方便，更有助於放款方核實貸款人身份，降低欺詐風險，對借貸雙方同樣有保障。

筆者留意K Cash運用AI及區塊鏈技術提升業務運作靈活性，利用大數據分析等科技進行風險管理，全面加強業務穩定性。在金融科技的世界，個人資料的安全性和金融行業的穩定性在金融科技的世界尤其重要，K Cash在這方面的投入反映公司在處理信貸資料時也考慮周全。

此外，K Cash採取機密性較高的區塊鏈金融技術來收集、處理及保護客戶資料，確保客戶資料不會被竄改。有關區塊鏈技術也應用於落實員工身份認證系統，以降低虛假交易的風險。K Cash以金融科技賦能發展，在香港金融科技領域經已嶄露頭角。

2021年增長最快的兩個金融科技類別為金融科技企業解決方案及信貸科技，目前有超過10間以香港為總部的獨角獸（估值逾10 億美元的初創企業），當中包括金融科技領域企業，如線上金融服務公司及跨境支付平台等。筆者寄望有更多以香港為基地的企業可以冒出頭來，令香港成為世界級的金融科技中心。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球資產管理金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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