香港想成升學資訊之都　需獲政策支持業界亦要爭氣 ｜June Leung

隨着疫情過去，國內的留學潮迅速捲起，香港的角色變得尤其重要，當中留學專業資訊、輔導服務及中介公司其門如市。不過，要接得穩這個風潮，以至延續下去，必須具備相當的專業知識、與時俱進，才可以滿足不同地方學生的海外升學需求。

現時美國每年留學生的人數過100萬，當中接近40萬來自中國。中國除了是美國的留學生源第一大國之外，澳洲、英國、日本、德國、新西蘭也一樣，當地中國留學生數目高據首席。

內地生佔美國整體留學生比例4成

撇除在疫情最嚴重的期間，中國往美國的留學生人數曾一度跌破30萬；由2014年開始至今一直均是上升之勢，中國學生往海外升學的走勢主要受以下幾點帶動：

一、在疫情期間，縱使家長對留學有所保留，但依然沒有放棄。根據《2021年度全國留學報告》顯示有留學意願的學生中，90%以上堅持出國留學計劃，現在全球疫情大致過去，之前幾年累積的未出國學生的人數一下子爆發；HICOOL 2022全球創業者峰會於北京的開幕典禮上有重要官員作明確指示：「留學人員是寶貴的人才資源。國家確立了『支持留學、鼓勵回國、來去自由、發揮作用』的新時代留學、工作方針。」在政策鼓勵下，加上疫情中基數處於低位，中國留學申請於2022至2023年申請季中爆升63%！

不少內地學生在疫情期間，前往澳門升學。（新華社）

以前中國學生往海外升學以美國為主，而且是先選國家，再選學校及學科。隨着海外升學的資訊愈來愈豐富，現在的家長及學生眼界愈來愈闊，不同國家也有措施方便「搶學生」，留學也有低齡化的跡象。現在澳洲、新西蘭、英國、德國，甚至韓國、新加坡都成為了後起之秀。另外一支突起的異軍是澳門；在疫情期間，澳門頓時成為了出境不出國的「香馞馞」，接收了不少本來計劃往外跑的中國留學生，一旦開始了現在無法停止，把澳門幾所大學的門口都給塞爆了。

香港向來是面向國際，在接收的留學資訊、國際職場走勢都有其獨特的前瞻性。海外升學相關的專業服務以前集中服務以廣東話為母語的香港人，現在諮詢的學生及家長，有些以普通話為母語，也有英文為第一語言的國際學校學生。現在的升學資訊輔導專家除了要懂兩文三語，也要對國內學制有相當認識，例如以國內中考及高考成績報海外大學；香港及澳門大學、大專的要求；境外所得學歷回國之後是否獲得承認等。

從事升學諮詢服務要貼心及貼身

以前家長及學生對海外升學的基本知識較貧乏，現在的家長很多自己都是「海歸」，因此，海外留學服務必須要掌握瞬息萬變的市場資訊，選擇最適合的升學途徑，而且提供最貼心、最貼身的服務才會獲得家長及學生的青睞。

國內升學輔導服務與香港提供的模式有很多不同，其中香港傾向於免費諮詢，本來這對家長與學生來講是好事；但以海外學校回扣為主要收入的營運方式卻引起不少問題，例如：顧問推薦的學校是否最適合，還是肯付出最多的佣金？香港的專業服務向以透明與誠信見稱於全球，從業員必須要珍惜羽毛、愛惜香港的招牌。

香港是中國學生走出去，引入來的窗口，政策配合加上業界爭氣，香港就可以把握好這機遇。除了「購物者天堂」、「東方之珠」這些美譽之外，也能成為「升學資訊之都」。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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