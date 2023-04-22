DSE正式開考　花邊消息也成內地高中生熱門話題｜June Leung

本星期DSE核心科目已打開戰幔，意味着第一代的DSE年代，即將終結。2024年之後，DSE將迎來香港高中課程優化措施的全面落實，此改動料可減250小時課時，釋出更多時間讓考生可以多修一科選修科。此外，數學延伸課程M1/M2地位提升，STEM地位更形重要。高中生也可騰出更多時間豐富多元化學習經驗。優化之後的DSE核心科目，最大的改動當然在於中文科四卷變成兩卷；通識科冠以新的科目名稱—「公民及社會發展科」，並增加內地考察。英文科則相對改動最少，所以在本年2月28日有教育機構於珠海舉辦的首屆大灣區DSE模擬試也是主打英文科，一來配合2024年香港考評局於內地首設考場，二來英文科亦是國內DSE考生最關心的核心科目。

專家團隊比較兩地考生於英文科模擬試的表現後，發現雙方在時間控制上有較大差距，珠海場考生合共有近200人，當中有三分之一不能在指定時間內完成答卷。而香港考生則比較能掌握每題用一分鐘的節奏，懂得在關鍵時刻「斷捨離」。

2023年DSE中學文憑試4月21日開考。在黃竹坑港大同學會書院試場，考生一早到場，準時8時30分應考英國語文科卷一。

至於卷二作文，珠海區考生在文章結構上表現較佳，很多都工整地每段有主題句、總結句，每一個段落有明確的中心思想及分析角度。不過在字數上，大部份考生只達至最低字數要求，以致文章內容較薄弱。至於香港區考生在字數上較為進取；字數如與內容豐富程度往往成正比，當然相對容易爭取較高分。

珠海場考生於卷二平均每人寫630字左右；香港場考生則約750字。這方面差距頗大。現在的作文評分，不是以捉考生錯處為目標，所以昔日的少寫少錯考作文策略已不合時宜，考生應爭取表達機會。

構成這差距其中一個主要原因估計是：珠海埸有超過一半考生非應屆DSE考生，有些為內地中五學生，有些為好奇想知DSE的模式的內地大專生。他們對DSE仍然處於較陌生階段。

兩地DSE考生的差異還待進一步探討，但有兩點大家必須注意：

一、雖然大部份DSE考生同為港籍，但考生的成長背景不一樣，表現亦會各異。在內地辦DSE的教育團體若要安全著陸，肯定不能照搬香港的教學法；單聘用港籍老師也不可以把兩地文化教育融洽。機構對兩地考生的數據必須掌握，以方便打造適合不同地方的DSE教學方法。

二、剛剛考完的英文科開考之前，筆者於內地的媒體上載DSE英文科最後提示，獲內地高中生火熱轉載。兩地模擬試考生的表現比較亦一度衝上熱搜榜。DSE英文正式開考之後，有香港英文科補習名師「貼中」職場CCTV監視、AI唱歌作文題目之類的花邊消息也在內地媒體廣泛流傳。這些情況看來， DSE在內地已經成為高中生的熱門討論話題之一。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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