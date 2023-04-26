MPF｜GUM：4月份強積金錄人均負回報1213元

強積金顧問公司GUM表示，截至本月21日，4月份強積金回報表現微跌，錄得人均負回報1,213元。

GUM表示，整體股票基金在4月份下跌，大中華和香港股票基金因美國限制美企對中國投資以及部分板塊業績不如預期而表現最差，拖累股票基金表現。混合資產基金部分資產投資於債券，而固定收益基金表現為三大指數中最好，故此跌幅比股票基金少。強積金保守基金繼續受惠於息率維持於高位，持續錄得穩定正回報。

積金局：投資表現受經濟周期及金融市場波動影響

積金局回應指，十分理解強積金計劃成員對強積金投資回報及對市場波動情況的關注，對於坊間經常每月發表強積金投資升跌的數字，計劃成員須明白強積金是跨越超過四十年的長線儲蓄投資，在年滿65歲或在特定情況下才可提取其強積金。

期間的投資表現會受到經濟周期及金融市場波動所影響，而強積金的設計是透過「平均成本法」，以定期定額的方式進行投資，計劃成員無須預測最佳的入市時機，亦不用捕捉市場，長時間儲蓄投資有助「拉勻」購入單位的成本，緩和短期市場波動對投資的影響。

另外分散投資有助減低投資組合的風險，積金局指，強積金制度提供不同市場及資產類別的基金，讓成員建立多元化的投資組合，以分散投資風險。要確保分散投資風險。最重要的是所投資的資產，彼此的價格變動並無正向關聯，相對於集中投資在單一市場或資產類別，分散投資於不同地區或資產類別，有助減低投資風險。

積金局表示，缺乏投資知識和時間管理強積金的計劃成員，則可考慮預設投資策略（DIS），分散投資於環球股票及債券市場，加上「隨齡降險」的自動調節機制，可以更有效減低風險。此外預設投資策略設有收費上限，是一個便捷的現成投資策略。