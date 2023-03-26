預算案倡提高僱主為逾65歲員工供MPF扣稅額　積金局：三贏方案

積金局主席劉麥嘉軒今（26日）發表網誌，指強積金是有足額資金的強制性供款計劃，不會出現政府、僱主或計劃成員屆時須額外出資的情況，在財政上能持續運作，亦不會因為人口老化而加重年輕供款人負擔。她認為，強積金的制度設計具備高度的可持續性和安全性，經得起時間的考驗，「是一個適合香港、值得肯定的退休保障制度。」

最新一份《財政預算案》建議，提高僱主為65歲或以上僱員作強積金自願性供款的稅務扣減，由現時該等開支的100%增至200%。她認為，相關建議是三贏方案，既有助增加銀髮族的退休儲蓄，同時讓願意提供強積金自願性供款的僱主享有更佳的稅務誘因，亦為社會釋放更多勞動力，積金局會配合政府協助落實細節和推行。



最新一份《財政預算案》建議，提高僱主為65歲或以上僱員作強積金自願性供款的稅務扣減，由現時該等開支的100%增至200%。（資料圖片）

劉麥嘉軒指，一直認為強積金的制度設計具備高度的可持續性和安全性，經得起時間的考驗，是一個適合香港、值得肯定的退休保障制度。

她說，作為世界銀行提出的多支柱退休保障框架的強制性第二支柱，強積金是有足額資金的強制性供款計劃，累積的金額能夠支付未來向計劃成員發放的退休金，不會出現政府、僱主或計劃成員屆時須額外出資的情況，在財政上能持續運作，亦不會因為人口老化而加重了年輕供款人的負擔。



劉麥嘉軒提到，環顧全球人口老齡化的趨勢，各地的公共財政面對不同程度的壓力。在此背景下，強積金制度的優勢就更加明顯。

劉麥嘉軒指，一直認為強積金的制度設計具備高度的可持續性和安全性，經得起時間的考驗，是一個適合香港、值得肯定的退休保障制度。(資料圖片)

她又指，強積金擔當強制性第二支柱的角色外，亦同時具備自願性第三支柱的功能（即加強自願性儲蓄），鼓勵在強制性供款以外作出額外自願性供款，進一步提升退休保障。

根據截至2022年底的臨時數字，65歲或以上的人口約157萬，佔全港人口超過兩成。政府統計處的數據顯示，男性及女性在65歲時的預期壽命由2001年的82.7歲及87.1歲，分別增至2021年的86.7歲及90歲。現時僱主為其僱員作出的強積金供款可獲稅務扣減，上限為該僱員的薪酬總和的15%。在2022年內，約21,400名65歲或以上的僱員獲約12,500個僱主作強積金自願性供款，供款額合共約為3.53億元。

贊成提高為逾65歲員工供MPF的扣稅額

最新一份《財政預算案》建議，提高僱主為65歲或以上僱員作強積金自願性供款的稅務扣減，由現時該等開支的100%增至200%。她認為，可鼓勵更多僱主為65歲或以上的僱員作強積金自願性供款，強化年長僱員的退休儲備，讓強積金制度發揮更大的退休保障功能，並增加僱員在65歲後繼續受聘的吸引力。以僱主為一位65歲或以上月薪1.5萬元的僱員按月薪作5%的強積金自願性供款，以及假設僱主的利得稅稅率為16.5%，該僱主在年度內可額外節省約1500元的稅款，合共節省2970元（即1.8萬元 x 16.5%）的稅款。

她認為，相關建議是三贏方案，既有助增加銀髮族的退休儲蓄，同時讓願意提供強積金自願性供款的僱主享有更佳的稅務誘因，亦為社會釋放更多勞動力。積金局會全力配合政府當局，協助落實細節和推行。