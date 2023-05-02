證監會﹕法庭頒令凍結涉嫌I.T股份內幕交易人士資產

證監會指出，原訟法庭向曾靜怡及郭詩樂頒發臨時強制令，禁止兩人將涉嫌就I.T Limited（I.T）股份進行的內幕交易所涉及價值高達8,246,496元的資產調離香港，包括不得出售他們的物業。有關法律程序由證監會展開，涉嫌內幕交易活動的調查仍在進行中。



證監會指稱，曾靜怡與其友人郭詩樂分享她在某投資銀行任職經理期間獲得關於I.T私有化的內幕消息。兩人其後遂利用相關內幕消息買賣I.T股份，並於2020年10月及11月透過郭詩樂的證券帳戶買入284.4萬股I.T股份。他們在I.T於2020年12月公布私有化建議後，隨即出售相關股份，從中獲利4,123,248元。

曾靜怡及郭詩樂均已離港，並已採取行動將他們的資產調離香港。鑑於存在明顯的資產耗散風險，證監會認為取得凍結令乃屬必要，以防止曾靜怡及／或郭詩樂進一步將包括交易產生的涉嫌非法收益在內的資產調離香港，並在兩人被裁斷須對內幕交易承擔法律責任時，確保法庭及／或市場失當行為審裁處日後發出的任何命令均得以履行。

I.T股份於2005年3月4日在港交所上市。於2020年12月6日，I.T公布其以協議安排方式進行私有化的建議。該公告作出前，I.T股份於2020年11月30日暫停買賣，收市價為1.94元。I.T股份於2020年12月7日恢復買賣後，I.T股價上升44.8%，收市價為2.81元。協議安排於2021年4月28日生效，I.T股份於聯交所的上市地位自2021年4月30日起撤銷。

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