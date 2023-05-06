別砸DSE招牌　香港品牌有望重返愛馬仕級地位｜June Leung

根據統計數字顯示，現在於國內辦DSE 全日制課程的單位合共近60所學校，大部分集中廣東省內。當中近三分之二是在2021至2023年開辦。這些新舊學校平均學費皆超過13萬元（人民幣‧下同），最低也索價8萬元，最貴則超過20萬元。目前相關市場規模僅錄約5億元，然而潛在市場卻遠超於此。

現時內地居住的港籍居民總數約37萬人。0至19歲的港籍居民人數約15萬；0至14歲約12萬人。他們有些在內地升讀不同學制的海外課程如IB、GCE、OSSD 、AP；有些循內地中考、高考這系統；還有數千人打算選港澳台聯考這條路線。換言之，尚有最少3萬在內地生活與升學的高中生未加入，甚或未得知香港中學文憑試（DSE）。

疫情三年，加上地緣政治變化，而且內地優質大學對港籍學生的收生優惠政策，包括免額外考試收合資格的DSE港籍生，以及香港考評局宣布2024年開始在國內設DSE考點等種種利好消息，霎時之間DSE迅速在國內火紅起來。而且DSE在性價比而言，還遠超國內其他國際課程，因為英美日韓課程都動輒過20萬元，平均超過25萬元。

事實上，現在SAT在國內沒有試場；IB曾經一度受追捧，現在則愈來愈多人覺得不適合中國孩子；如果英文不夠好，考GCE A-Level不如考DSE更便利以中文為母語的學生發揮。

除了港籍，連內地籍的學生也慕名而來，大大小小、線上線下、不同地方的DSE講座幾乎每個週末都有。正因如此，引起不同的討論與意見。「事修而謗興，德高而毀來」，最近國內的社交媒體開始有對DSE的批評，大部分均針對升學顧問對DSE的過份追捧，言過其實，也有內地辦DSE單位、教材及教師等質素參差的評價。

國內DSE課程學費比香港高出好幾倍的原因有很多，例如必須要有香港籍老師親自參與，也必須有國內背景老師配合落地。教材不能直用香港的一套，當中要包括轉化成為內地合規的版本，然後又要對標香港本地生的表現與程度，當中研發要投資的人力物力很大。

對內地籍的學生來說，DSE不是繞過內地高考的途徑，反而是在西方國際教育制度之外，提供多一個選擇。然而，現時國內每年往境外升學的人大約60萬，絕大部份利用海外測評工具，反觀DSE市佔率極低，過去五年均不足1%：

DSE能否在內地國際教育市場中壯大，全賴國內辦DSE的單位及教育工作者是否有辦好香港課程的能力與決心。現在大部分國內背景的家長都只追求「港籍老師」；然而一向老師好與壞不在乎種族、國籍與籍貫。DSE在內地長遠發展要有國內與香港的教研團隊共同協作。如果急功近利，不投放資源在調研與發展上，或會砸壞了得來不易的香港品牌，畢竟DSE是香港唯一自家製考評工具呀！

有內地朋友曾指：「香港品牌在內地曾經一度可媲美愛馬仕。」

我：「寄望DSE！」

希望北上發展的真香港有心人珍之重之，DSE前景不可限量。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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