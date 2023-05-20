曾創辦秘書培訓學校　高質職業培訓先驅進軍內地市場｜June Leung

上世紀八十年代開始灣仔港灣道總有三、兩個痴男在Sara Beattie College的對面馬路，呆呆地一站就是半小時，苦候他們的女神放學。

當時香港職場最渴求的就是秘書人材，一般大公司請秘書不但要求年青貌美，而且無論會計、文書處理、速記、商業信札、聆聽打字、接待技巧、電腦操作、文字處理等，樣樣皆能。除此以外，還要懂打扮、衣著禮儀要得體大方。

Sara Beattie College當年與聖心商科學校齊名，不但訓練出名嚴格，並要求學生每天正裝上學（formal dressing）、全套化妝（full make-up），而且在學校範圍內一定要講英文；若學生不小心說中文，馬上要罰一元。罰錢事小，被老師及同學取笑事大，所以不出三個月，無論學生英文背境如何，肯定不會再怕開口說英語。一年下來，人人口語都流俐。

如果有初來灣仔的人碰巧遇上Sara Beattie College學生們放學，相信都會被驚艷：

「這裏有什麼活動？咁多講英文靚女湧出嚟嘅？」

「環球小姐競選訓練班嗎？」

學校當年確實擁有不同國籍的師生，亦有不少空姐自覺不能「飛」一世，儲夠學費，就會辭去空姐一職，去Sara Beattie進修。一年文憑課程之後，縱使是新入行的秘書，月薪也不比空姐低，而且是文職，加上老闆秘書通常「一人之下，萬人之上」，對於她們來說的確值得付上這個機會成本及時間成本。

Sara Beattie可謂高質素職業培訓的始祖，創辦人Mrs Sara Beattie也非常有創見、前瞻與膽識。她本來從事人力資源行業，緊貼市場脈搏。她在構思辦一所職業培訓學院時想：「怎樣的職業培訓可以令畢業生獲得最多收入，而且又前途無限呢？」她經過思考，覺得訓練秘書符合企業所需，也可以為學術背景不夠強的女孩子提升「氣質」與能力。於是一個包含十四項職能訓練的行政秘書文憑課程在1979年誕生，累計學生35,000多人。現在這批畢業生很多成為了企業高管，或者嫁得如意郎君。這也難怪，因為靚靚秘書社交網絡資源豐富，出得廳堂、入得職場，不愁沒有理想對象。

上周筆者、Mrs Beattie（右二）與當年兩位靚秘書畢業生（右一、右三）茶聚。現在兩位已經是靚媽媽， 女兒都已經學業有成。

在十四科當中有一項最有趣的，而現在已經失傳的，就是Gregg Shorthand（速記）：蟲仔一般的符號在未有錄音機普及的年代，秘書小姐拿出特別設計的速記簿，會議一開， 她們氣定神閒，用神秘的蟲仔符號鉅細無遺地把會議內容沙沙沙的記下，令人嘆為觀止。老闆帶着一位儀態萬千又懂速記的秘書小姐開會，亦會為老闆臉上增光。

這位有先見的職業培訓前輩Mrs Sara Beattie，在疫情期間結束了香港的實體學校，才剛完成了一個歷史使命，卻又立刻引進了2,000多個線上的職業培訓課程，同時高瞻遠足地計劃在內地啟動項目。國家正值鼓勵職業教育發展，企教融合也是國策。這位外籍老前輩依然精神炯炯，把握着這個風口蓄勢待發。我們也拭目以待，看她再起風雲。

Mrs Beattie雖然是外國人，卻很懂國情。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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