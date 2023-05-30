ChatGPT爆紅觸發研發AI熱　GPU供應不足成掣肘　更出現搶晶片潮

發展人工智能（AI）已屬難以逆轉，不過能夠支援AI特別是人工智能生成內容（AIGC）的晶片供應不足，卻引起市場人士關注，甚至引發一場猶如疫情期間，廁紙被瘋搶一番的局面。



有外電報道，目前所有用於AI的圖至處理器（GPU）及圖像晶片均由英偉達（Nvidia）生產。隨著ChatGPT等聊天機械人成功，導致有關芯片供不應求。協助企業建構AI模型的Lamini聯合創辦人兼行政總裁Sharon Zhou更指出，現時晶片供應緊張的程度，猶如疫情期間的廁紙一樣。

該類晶片供應不足已對雲服務供應商造成限制。AI開發人員需要伺服器容量開發及操作大模型，協助其他公司建構AI服務。

馬斯克亦概嘆難獲取GＰU

作為億萬富豪的馬斯克亦概嘆難取得GPU。不過馬斯克相對於其他企業仍具優勢。早前曾有外電報道，指出許多初創企業希望向Oracle爭取運算能力，卻被告知已有買家包起公司餘下的閒置伺服器空間。有關買家正是馬斯克。因為他正發展能與OpenAI匹敵的對手。

瑞銀分析師預期早期版本的ChatGPT大約需要1萬個GPU。馬斯克估計更新版本，所需的GPU數目達3至5倍。英偉達指出正在擴大供應以滿足持續增長的需求。公司行政總裁黃仁勳更指出，已增加新一代生產AI旗艦晶片H100生產規模。

部份投資者正透過自己人脈尋找閒置的GPU，或購買二手GPU以滿足需求。亦有公司在不使用情GPU情況下對AI進行訓練。

此外亦有公司正研究使用分佈式計算以處理AI模型。即將更多計算任務分配予多個伺服器，以提高處理能力。惟有關方法需要更多基礎架構及網絡看頻，亦需要更複雜管理及協調。