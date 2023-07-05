昇世︰港投資移民新政助家族辦公室業務　富裕新一代不愛磚頭

港府有意發展家族辦公室業務，財富管理企業昇世集團董事長兼首席執行官陳學彬表示，期望港府即將公布的新投資移民政策，能夠吸引更多高資產淨值人士及其家族辦公室，相信將成為集團潛在的業務增長動力。集團目標為今年底實現達50億美元資產管理規模。



冀年底資產管理規模達50億美元

他並分享，高資產淨值家族上一代以房地產收租等投資為主，到了新一代會轉向其他投資，包括私募股權基金、對沖基金，另外還有高息的儲蓄保險產品。相關投資者會進行多元化投資，也會投資於股票市場。他又表示新加坡客戶會偏好美股，而香港客戶會偏好港股，投資於大型股份如騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）等。

昇世集團去年7月在新加坡成立首個辦事處，今年初進軍香港，中東杜拜目前也已取得牌照，預計下月能完成建立當地團隊。陳學彬表示，三個市場可分別服務東南亞、內地及歐洲客。目前香港業務佔集團整體業務約30%，他期望未來能和新加坡及杜拜平分秋色，又表示下一步並有意進軍日本及台灣市場。

下一步進軍日本及台灣市場

該集團並宣布推出綜合企業服務機構WeWrise，及在B2B軟件即服務（SaaS）的模式上，成立子公司、財富科技解決方案供應商VooTech，為超高資產淨值人士（流動資金達3,000萬美元）及其家族辦公室提供模塊化數位服務，滿足其財富管理需求。

Werise由在岸及離岸基金團隊作管理，為超高及高資產淨值人士提供初期構解財富結構服務，並建立財務管理框架。VooTech則提供資產聚合、分析和報告及價格聚合工具等模塊化數位服務，豐富綜合財富管理產品。